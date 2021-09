Procès des attentats du 13-Novembre : ce qu'il faut retenir de la première journée

Vingt accusés sont jugés depuis ce mercredi devant la cour d'assises spéciale de Paris pour leur rôle présumé dans l'organisation des attentats du 13-Novembre 2015, revendiqués par l'organisation État islamique et menés de façon quasi-simultanée par trois commandos au Stade de France à Saint-Denis, sur les terrasses de cafés parisiens et à la salle de concert du Bataclan. Ce procès, plus grande audience criminelle jamais organisée en France, doit s'achever fin mai. "Nous commençons ce jour un procès qualifié d'historique, hors norme", a déclaré le président de la cour d'assises spéciale, Jean-Louis Périès, dans un propos liminaire. Il est "historique certainement car les faits par leur intensité dramatique font partie des événements historiques nationaux et internationaux de ce siècle", a-t-il ajouté avant de débuter l'appel des près de 1.800 parties civiles constituées.

Salah Abdeslam vindicatif

Cette première journée a été marquée par les provocations du principal accusé, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé les terrasses, le Bataclan, et les abords du Stade de France. Franco-marocain âgé de 31 ans, détenu en France et placé à l'isolement, Salah Abdeslam est notamment jugé pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", "meurtres en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste" et encourt la perpétuité.

Lorsque le président de la cour lui a demandé, comme c'est l'usage en début d'audience, de se lever et de décliner son identité, ce dernier a paraphrasé la Chahada, profession de foi musulmane : "Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager", a-t-il répondu. "On verra ça après", a rétorqué le président sans se démonter avant de lui demander sa profession. "J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique", a répliqué Salah Abdeslam, t-shirt noir, cheveux sombres mi-longs coiffés en arrière et barbe noire sous le masque. "J'avais intérimaire comme profession", a poursuivi le président, avant de l'interroger sur l'identité de ses parents. "Le nom de mon père et ma mère n'ont rien à voir dans cette histoire", a tranché Salah Abdeslam.

Il a à nouveau pris la parole vers 17h30, après que l'audience a été suspendue une trentaine de minutes à la suite du malaise d'un des accusés, Farid Kharkhach, un des logisticiens présumés des attaques du 13-Novembre. À la reprise, l'un de ses avocats, Albéric de Gayardon, a dénoncé auprès de la cour d'assises spéciale ses conditions de détention et les "fouilles à nu" subies par son client à son arrivée au palais de justice, soulignant son "état dépressif".

"On est traités comme des chiens, ici c'est très beau, il y a des écrans plats, mais là bas derrière...", a aussitôt ajouté Salah Abdeslam, coupant la parole du président, l'index pointé vers lui. "Ça fait six ans que je suis traité comme un chien et je ne me suis jamais plaint", a-t-il aussi lancé, avant d'être interrompu par le président : "Ici on n'est pas dans un tribunal ecclésiastique, on est dans un tribunal démocratique".

Une centaine de parties civiles présentes

Dix autres accusés sont présents dans le box. Trois autres, qui comparaissent libres sont assis hors du box, sur des chaises. Contrairement à Salah Abdeslam, tous se sont contentés de décliner leur identité et de répondre aux questions sans faire de commentaire.

Plus tôt, la cour avait fait son entrée dans la salle d'audience de 550 places construite spécialement pour ce procès dans un silence quasi religieux. Seule une centaine de parties civiles ont assisté à cette première journée, derrière des dizaines de robes d'avocats. Au bord de la Seine, les abords du vieux palais de justice avaient été bloqués dès l'aube par un large périmètre de sécurité.

Compte tenu du grand nombre de parties civiles, l'appel continuera jeudi, avant la lecture du rapport vendredi. Les premiers témoins ne sont attendus à la barre que lundi. Les témoignages de rescapés et proches des victimes débuteront le 28 septembre, pour cinq semaines.

"Ce qui importe c'est aussi justement le respect de la norme, le respect des droits de chacun, à commencer par les droits de la défense", a insisté le président de la cour d'assises spéciale, composée uniquement de magistrats professionnels. "Notre cour d'assises a pour finalité d'examiner les charges pesant à l'encontre de chacun et d'en tirer toutes les conséquences au plan pénal après avoir écouté chacun", a rappelé Jean-Louis Périès. "Nous devons tous garder à l'esprit cette finalité afin de conserver ce cap".