Procès des attentats du 13 novembre : l'avocate landaise Audrey Lacroix plaide ce mercredi

Une avocate et une victime landaise assistent depuis 9 mois au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qualifié de "procès du siècle" avec 330 avocats et 12 400 parties civiles. Maître Audrey Lacroix s'apprête à se lancer dans une plaidoirie "inédite" ce mercredi.

"C'est la plaidoirie de ma carrière dans le sens où c'est un procès inédit", indique d'emblée maître Audrey Lacroix, du barreau de Mont-de-Marsan (Landes), à quelques heures de prendre la parole au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Elle représente un Landais de 43 ans qui se trouvait dans la fosse du Bataclan ce soir d'horreur et en est traumatisé depuis.

La quête de sens après le traumatisme

En raison de l'étendue du nombre d'avocats, 330, et de parties civiles, 12 400, les plaidoiries sont organisées par thème. "On a décidé de ne pas tous plaider, explique maître Audrey Lacroix, ce sera une plaidoirie coordonnée avec mes confrères. Je me suis attachée à la notion de perte de sens, c'est à dire aux blessures psychiques abordées par mon client. Je serai là pour illustrer ce cas et ceux d'autres victimes qui vivent la même chose", précise-t-elle avant d'indiquer que son client se sent aujourd'hui "mieux, s'appuie sur sa famille et son travail pour avancer, mais ce n'est pas évident".

Sans cacher un certain stress avant de s'adresser à la Cour, maître Audrey Lacroix assure avoir préparé son intervention "comme n'importe quelle audience". Elle interviendra également la semaine prochaine, le 31 mai, dans la partie "Les victimes, et après ?" où il sera question de retrouver les mots après le choc.