Procès des attentats du 13-Novembre : la preuve que "nos lois s'appliquent quoi qu'il arrive" pour S. Le Foll

La tenue du procès des attentats du 13-Novembre 2015 est en soi une victoire pour les valeurs de la République, selon Stéphane Le Foll. Le maire du Mans était alors ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. Il raconte à France Bleu Maine les heures et les jours qui ont suivi.

Il était au cœur de l'appareil d'Etat le 13 novembre 2015, quand les terroristes ont frappé au Stade de France, au Bataclan et dans les rues de Paris. Le procès-fleuve de ces attentats s'est ouvert ce mercredi à Paris.

Stéphane Le Foll, le maire du Mans, souligne la force du symbole que représente la tenue de ce procès : "C'est une manière pour la République de dire que nous avons des valeurs, des lois, et elles s'appliquent quoi qu'il arrive".

Le soir du 13 novembre il était au Stade de France avec le président de la République François Hollande et une partie du gouvernement. Il se souvient des explosions entendues, des hésitations de la foule au moment de quitter le stade, de la traversée de la capitale presque désertée, sauf par la police et les secours.

Après le choc, l'union nationale

Les membres du gouvernement présents à Paris tiennent un conseil des ministres vers 23 heures, la décision de déclaration l'état d'urgence y est prise. "On prend conscience de la gravité de la situation. On pense aux victimes bien sûr, on pense aussi au choc que cela représente pour le pays. Qu'est-ce que ça allait donner ?"

Les jours qui suivent sont sous le signe de l'union nationale, avec l'hommage organisé aux Invalides le 27 novembre, deux semaines après les attaques. A cette occasion, le porte-parole du gouvernement appelle les Français à pavoiser leurs fenêtres. "Le président de la République cherchait des choses symboliques à faire alors j'ai fait cette proposition de petits drapeaux. C'était un moyen simple pour les gens de manifester leur soutien à l'unité nationale face à la barbarie, montrer que nous étions solidaires et solides."