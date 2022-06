Procès des attentats du 13 novembre : le regard d'un rescapé nantais

L'heure est au réquisitoire au procès des attentats du 13 Novembre 2015 devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Après neuf mois de procès, les trois représentants du Ministère public vont requérir, à partir de ce jeudi, contre Salah Abdeslam et ses 13 coaccusés. Victor Rouart est nantais. Il fait partie des victimes rescapées du Bataclan. A l'approche du verdict qui devrait tomber d'ici la fin du mois, Victor Rouart est partagé: "Le fait d'arriver à la fin du procès, c'est à la fois une forme de soulagement pour pouvoir tourner la page définitivement et en même temps je n'attend pas grand chose de la décision. Je pense que le mal est fait et que malheureusement, ca ne changera pas beaucoup de choses pour les victimes".

Le pardon ?

Victor Rouard avait sorti l'an dernier un livre intitulé "Comment pourrai-je pardonner ?", co-écrit avec Luc Antoine Lenoir, nantais lui aussi et journaliste au Figaro (Editions de l'Observatoire). Sur cette question du pardon, Victor Rouart n'a pas changé de point de vue depuis la sortie de son livre : "Pour que le pardon existe, il faut la convergence de deux volontés, celle du bourreau et celle de la victime. En l'occurrence, ce n est pas le cas".