Procès des attentats du 13 novembre : "Quelle que soit l'issue de ce procès, ça ne ramènera pas nos enfants"

Ce mercredi s'ouvre à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. Sylvie et Erick Pétard, un couple habitant le Loir-et-Cher, n'y seront pas. Ce jour-là pourtant, ils ont perdu leurs deux filles, Anna et Marion, tuées sur la terrasse du bar Le Carillon. Mais ils n'attendent rien de ce procès.

La vie de Sylvie et Erick Pétard s'est brisée le 13 novembre 2015. Ce soir-là, ce couple du Loir-et-Cher qui tenait une boucherie-charcuterie à Chailles, a perdu ses deux filles : Anna et Marion, âgées de 24 et 27 ans, tuées lors de l’attentat sur la terrasse du bar Le Carillon, rue Alibert dans le 10e arrondissement de Paris où treize autres personnes ont perdu la vie. Le procès qui s'ouvre ce mercredi à Paris, ils n'y participeront pas, ni de près ni de loin, car "ce n'est pas le procès qui va nous aider" expliquent-ils. Aujourd’hui âgés de 58 ans et 66 ans, Sylvie et Erick Pétard viennent de publier "Attentats du Bataclan : l’espérance qui fait nous vivre" aux éditions Artège pour mettre des mots sur leur douleur et leur reconstruction à travers la foi chrétienne.

Pour le procès qui s'ouvre ce mercredi à Paris, Sylvie et Erick Pétard ne vont donc pas quitter leur maison de Monthou-sur-Bièvre dans le Loir-et-Cher. Ils ne vont pas assister au procès "parce que ça va nous faire du mal et on évite tout ce qui peut nous assombrir encore plus, explique Sylvie Pétard. On essaye de s'en sortir tous les deux. Ce n'est pas le procès qui va nous aider. Ça va nous enfoncer encore plus donc on n'a pas besoin de ça". Du procès, où ils ne seront même pas partie civile, ils n'attendent rien. "C'est à nous de vivre avec ces manques d'enfants et ce n'est pas eux qui vont guérir quoi que ce soit". Ils expliquent ce choix personnel tout en comprenant les familles de victimes qui seront présentes. "Il y a des personnes, des parents, qui ont besoin de ce procès là, mais nous, on n'en a pas besoin".

Moi, je ne pardonnerai pas à ceux qui ont tué mes filles - Erick Pétard, le père de Anna et Marion

Le procès des attentats du 13 novembre va durer jusqu'en mai 2022. "C'est quand même faire la publicité de ces pauvres gens qui n'ont rien dans la tête, qui sont purement et simplement des assassins" n'admet pas Erick Pétard. Lui et sa femme se sont réfugiés dans la foi chrétienne, "pour ne pas s'abîmer dans la haine" ; "la foi nous permet de croire que nos filles sont toujours vivantes et que nous les retrouverons un jour." Mais, reconnaît-il, cette foi ne va pas jusqu'à accorder le pardon aux terroristes : "Je ne peux pas dire "je pardonne ces gens-là d'avoir assassiné mes enfants", ça me paraît impossible". Cela explique en revanche que le couple n'attend rien de la justice humaine et qu'il s'en remet à la justice divine.

Un livre pour exprimer leur souffrance et la vie sans leurs filles

"Dès le début, on est restés tous les deux, on ne s'est pas posé la question d'aller rejoindre une association. On a essayé de s'en sortir tous les deux et avec Dieu" et c'est à quatre mains qu'ils ont écrit ce livre "Attentats du Bataclan : l’espérance qui fait nous vivre". "Cela fait du bien parce que même si on garde la douleur au fond de soi, c'est écrit et ça soulage sur le coup. C'est un geste qui libère". Ils parlent de leur terrible attente la nuit du 13 novembre et jusqu'à 18h le lendemain où tombe la nouvelle officielle de la mort d'Anna et de Marion. Ils évoquent aussi leur souffrance, puis leur reconstruction à travers la foi qui leur permet de continuer à vivre. Ils n'ont jamais voulu assister et participer à des cérémonies d'hommages nationaux, notamment celle aux Invalides. "Je ne ressentais pas le besoin de serrer la main à des gens qui sont incapables de d'apporter la sécurité dans leur pays et qui se prétendent des grands patrons précise Erick Pétard. J'avais un sentiment d'hypocrisie énorme".

Le soir du 13 novembre 2015, Marion et Anna étaient toutes les deux à la terrasse du bar Le Carillon. Marion avait 27 ans, musicienne - elle avait notamment enseigné la flûte à l’école de musique de Beaugency, dans le Loiret. Anna avait 24 ans, graphiste à Barcelone. Elles sont enterrées au cimetière de Monthou-sur-Bièvre où l’école maternelle porte désormais le nom "école Anna et Marion".