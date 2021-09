Procès des attentats du 13 novembre: redonner un nom à ceux qui sont tombés

Baptiste Chevreau avait 24 ans, il est mort au Bataclan lors des attaques terroristes du 13 novembre 2015. Le jeune tonnerrois est tombé sous les balles. Sa famille proche, sa mère et son beau-père, se rendront à Paris pour assister à une partie du procès qu'ils attendent et redoutent à la fois. En attendant, ils sont représentés par maitre Gérard Chemla. L'avocat rémois va y défendre les intérêts de 132 parties civiles. Il a accordé une interview à France Bleu Auxerre.

France Bleu Auxerre : Quel est l'état d'esprit des familles des victimes que vous représentez ?

Gérard Chemla : Chaque chaque personne va voir arriver le procès avec un ressenti qui relève de son intime à lui . On se retrouve tout d'un coup malgré tout projeté dans cette vérité qui date maintenant de près de six années. Mais de toute façon, les blessures ne s'étaient pas vraiment fermées et on ne peut pas parler de cicatrices qui se réouvriraient. Donc, à l'approche du procès, vous avez des gens qui sont dans la douleur, qui sont dans l'inquiétude et qui sont aussi parfois dans l'épuisement. On a tout un tas de cas de figure différents. Dans tous les cas, c'est très douloureux.

Il aura fallu attendre 6 ans quand même 6 ans pour avoir ce procès. On imagine que c'est interminable.

C'est compliqué de répondre à votre question. En six ans de procédure, on a fait, on a mené à bien une enquête et je n'avais jamais vu de toute ma carrière d'avocat; c'est le dossier dans lequel le plus d'enquêteurs a jamais travaillé. On a eu des enquêteurs de tous les pays et on a eu des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé, mais qui sont exceptionnels malgré tout. Et donc, il est compliqué de venir dire que six ans , c'est long. Pour faire un parallèle, le 14 novembre 2015, il y a eu le déraillement du TGV Est et l'instruction du déraillement du TGV se termine maintenant, donc on ne peut pas dire que ce procès, mette longtemps à arriver quand on fait le point sur le gigantisme de cette affaire.

Que peuvent attendre les familles des victimes de ce procès ?

Dans un procès comme ça, la seule chose qu'on attend, c'est qu'il ait eu lieu. Après, on va essayer de rendre un peu utile, c'est à dire de comprendre si tant est qu'on puisse comprendre, de comprendre comment des jeunes gens peuvent venir tuer d'autres jeunes gens pour des raisons bêtement invraisemblables. De comprendre comment une jeunesse peut basculer de cette façon dans la sauvagerie. De comprendre pourquoi la France se retrouve dans le collimateur de l'Etat islamique. Et de comprendre comment on peut laisser progresser des terroristes que l'on a plus ou moins identifié sur notre sol et en Belgique. Il y a des éléments de compréhension dont on a besoin. Je pense qu'il faut aussi jeter un œil sur ce qui n'a pas pu fonctionner, sur ce qui fait qu'on passe à côté et qu'on se retrouve avec des drames. Et puis, on a aussi besoin de se projeter dans l'avenir, c'est à dire d'imaginer si ça va se reproduire ou si on va pouvoir dire que les choses ont changé. Donc, ça serait une question importante. Puis, vous avez aussi la culpabilité individuelle de chaque accusé. Savoir ce qu'il a fait, ce dont il est coupable, les preuves dont on dispose et la peine qu'il mérite. C'est ce travail là que la justice doit faire. Et puis, il y a notre travail qui peut être moins perceptible : quand on tue des jeunes gens. Et vous me parlez de Baptiste Chevreau, c'est pas Baptiste Chevreau qu'on vise. On vise des gens de manière complètement indistincte. On ne sait pas qui c'est. En fait, on tire sur la liberté, sur le plaisir et ceux qui tombent, tombent de façon anonyme. Le procès, il est aussi là pour remettre de l'identité, pour remettre de l'humanité, pour redonner un nom à ceux qui sont tombés.

Pour les familles des victimes. De toute façon, une vie normale ne peut pas exister?

Dans tous les cas, si vous voulez, il y a des douleurs qui ne s'arrêtent jamais et celui qui est parti, est parti. Et il est parti gratuitement, pour rien, dans des conditions qui sont innommables, le fait est là, le fait est là. La justice ne répare rien. La justice, elle passe.