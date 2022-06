Procès des attentats du 13-novembre : la réclusion à perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam

Six ans et demi après les attentats du 13-novembre qui ont fait 131 morts et 350 blessés à Paris et Saint-Denis, le parquet national antiterroriste (Pnat) a requis ce vendredi après-midi des peines allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion à perpétuité incompressible à l'encontre des vingt accusés jugés depuis septembre. La perpétuité incompressible est notamment requise à l'encontre de Salah Abdeslam, dernier membre des commandos encore en vie.

Cette sanction, qui rend infime la possibilité d'obtenir un aménagement de peine et donc une libération, n'a été que très rarement requise en France. Elle a été demandée "au regard de l'immense gravité des faits" qui sont reprochés au Français de 32 ans, "acteur-clé" des attaques. A l'audience, "malgré ses paroles, malgré ses larmes, Salah Abdeslam est resté fidèle jusqu'au bout à son idéologie" et n'a jamais exprimé "le moindre remords", a tancé l'avocate générale Camille Hennetier. Resté mutique pendant la quasi-totalité de l'enquête, le Français de 32 ans a affirmé à plusieurs reprises à l'audience avoir "renoncé" à déclencher sa ceinture explosive le soir des attentats, "par humanité".

Entre cinq ans et la perpétuité incompressible

Le ministère public a réclamé la même peine à l'encontre de deux hauts cadres de l'État islamique, présumés morts en zone irako-syrienne et jugés en leur absence. Le Pnat a également requis réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté de 22 ans contre Mohamed Abrini. Voisin loquace de box et ami d'enfance de Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" des attentats de Bruxelles en mars 2016, était lui aussi "bien prévu" pour le 13-Novembre, selon le parquet.

Des peines de 20 ans de réclusion criminelle ont été requises contre Muhammad Usman et Adel Haddadi, les "opérationnels contrariés" bloqués sur la route de leur retour de Syrie. L'accusation a requis des peines allant de cinq ans d'emprisonnement à 16 ans de réclusion contre sept autres accusés "impliqués à des degrés divers", soupçonnés d'avoir apporté leur aide à la cellule.

A l'encontre d'Ahmed Dahmani, incarcéré en Turquie et jugé par défaut par la cour d'assises spéciale de Paris, le parquet antiterroriste a demandé 30 ans de réclusion, assortis d'une période de sûreté des deux tiers. Et contre les cinq cadres du groupe Etat islamique présumés morts et également jugés par défaut, l'accusation a demandé des peines de réclusion criminelle à perpétuité, assorties notamment pour le commanditaire des attentats Oussama Atar d'une période de sûreté incompressible.

Le parquet national antiterroriste a également réclamé que des interdictions du territoire national, de 10 ans ou définitives, soient prononcées à l'encontre de l'ensemble des accusés, à l'exception de ceux qui ont la nationalité française dont Salah Abdeslam.

"Ceux qui ont commis ces crimes abjects ne sont rien d'autres que des vulgaires terroristes, des criminels", a affirmé l'avocat général Nicolas Le Bris au début de son ultime prise de parole. "La fureur sanguinaire de ces criminels était sans limite", a-t-il considéré, en revenant en détail sur les attaques devant le Stade de France, sur les terrasses de cafés parisiennes et au Bataclan. "La lâcheté pourrait être la devise" du groupe État islamique (EI), a estimé Nicolas Le Bris avant de compléter sa phrase en parlant de "lâcheté et perversion".

La parole sera donnée à la défense à partir de lundi et pour deux semaines. Le verdict est attendu le 29 juin.