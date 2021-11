Procès des attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam interrogé pour la première fois devant la cour d'assises

À l'ouverture du procès, il s'était présenté comme un "combattant de l'État islamique". Le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, Salah Abdeslam, a été interrogé pour la première fois ce mardi devant la cour d'assises spéciale de Paris lors d'une audience visant à examiner les personnalités des 14 accusés présents. Condamné une dizaine de fois pour délits routiers, violences ou une tentative de cambriolage en 2010 avec un ami d'enfance - Abdelhamid Abaaoud, le futur coordinateur des attentats du 13-Novembre - le Franco-Marocain aujourd'hui âgé de 32 ans s'est présenté comme un homme au parcours assez lisse et "imprégné par les valeurs occidentales" avant sa radicalisation et les attentats.

"Imprégné par les valeurs occidentales"

"J'étais quelqu'un de gentil, calme, serviable", a-t-il assuré à la cour qui l'a d'abord interrogé sur son enfance, "très simple" et heureuse selon l'accusé. Fils d'immigrés marocains de Molenbeek, une commune de l'agglomération bruxelloise, il est le quatrième d'une fratrie de cinq. Son père est chauffeur de tramway, sa mère femme au foyer. "Bon élève", "aimé de (ses) professeurs", il a suivi un "enseignement technique en électromécanique" puis arrêté les études à 18 ans pour travailler.

Amateur de sport, "de combat, musculation, foot", c'était aussi un gros fêtard, buveur, fumeur et accro aux casinos selon les témoignages de proches. "J'ai été à l'école publique en Belgique, j'ai été imprégné par les valeurs occidentales, je vivais comme vous m'avez appris à vivre en Occident", justifie-t-il. Et de préciser : "Je dansais pas, je suis pas vraiment un danseur".

Son parcours bascule une première fois en 2011 : engagé depuis dix-huit mois dans l'entreprise de son père, il est mis en cause dans une tentative de cambriolage et fait un premier séjour de cinq semaines en prison. Licencié, Salah Abdeslam alternera ensuite entre "intérim et chômage" et ajoutera une dizaine d'autres condamnations à son casier judiciaire.

Il aide aussi un temps son frère Brahim, gérant de café et futur tueur et kamikaze des terrasses parisiennes.

Fin 2014, il commence à évoquer la Syrie, propose à sa fiancée d'y aller, mais elle ne le prend pas au sérieux : il a passé "les trois quarts de sa vie" en boîte de nuit, dira-t-elle aux enquêteurs. Il arrête de boire, s'intéresse à la religion et en janvier 2015, il est signalé pour des velléités de départ.

Le fond du dossier examiné en 2022

Interrogé sur ses conditions de détention - isolement total et vidéosurveillance constante depuis son arrestation en 2016 - Salah Abdeslam a mentionné des visites "tous les mois" de sa famille, des coups de fils et du sport "une heure le matin, une heure le soir" mais balayé les incidents rapportés par des surveillants, qui l'accusent de les avoir traités de "déchets de la société", de "SS", de "mécréants".

Salah Abdeslam sera de nouveau interrogé "sur le fond" du dossier en 2022, l'occasion d'évoquer son engagement religieux a rappelé le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès.