Procès des attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam se présente comme "un combattant de l'État islamique"

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, s'est présenté mercredi comme "un combattant de l'Etat islamique" lors de l'ouverture du procès où il est jugé, aux côtés de 19 autres djihadistes présumés.

Le principal accusé du procès des attentats du 13-Novembre, Salah Abdeslam, a déclaré mercredi dans ses premiers mots à la cour qu'il n'y "a pas de divinité à part Allah", alors qu'il était invité à décliner son identité à l'ouverture de l'audience. "Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager", a déclaré le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris. Interrogé ensuite sur sa profession, il a répondu : "J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'Etat islamique".

Principal accusé du procès "historique" des attentats du 13 novembre 2015, qui s'est ouvert ce mercredi à la mi-journée Salah Abdeslam se tient dans le box, entouré de nombreux gendarmes. Barbe noire dépassant de son masque de la même couleur, cheveux sombres mi-longs coiffés en arrière, tee shirt noir, il a discuté un instant avec ses avocats, Me Olivia Ronen et Martin Vettes, avant de s'asseoir et donc de prendre la parole brièvement.

Jugés avec dix autres accusés

Dix autres accusés sont présents dans le box. Trois autres, qui comparaissent libres sont assis hors du box, sur des chaises. Dans la grande salle de 550 places ont pris place une majorité de robes noires d'avocats, et quelques dizaines de parties civiles et de journalistes. Dans la matinée, sous l'œil des caméras, un convoi ultrasécurisé avait quitté la prison de Fleury-Mérogis, où le seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam, est depuis plus de cinq ans incarcéré à l'isolement total. Au bord de la Seine, les abords du vieux palais de justice étaient bloqués depuis l'aube par un large périmètre de sécurité.

Filmé pour l'Histoire, ce procès va se dérouler sur neuf mois, une durée sans précédent pour une audience criminelle en France. "Ce sera le procès sans doute le plus long de l'histoire", a dit à l'AFP Me Christian Saint-Palais, avocat d'un des accusés. Il est aussi inédit par l'ampleur du dossier - 542 tomes - par son nombre de parties civiles - au moins 1.800 - et par sa charge émotionnelle. Quelque 550 personnes prendront place dans une salle spécialement construite au sein du palais.