Procès des attentats du 13 novembre : "un procès fait partie du processus de reconstruction des victimes"

C'est un procès hors norme qui s'est ouvert ce mercredi en France : neuf mois d'audience pour juger les responsables présumés des attentats du 13 novembre. France Bleu Bourgogne décrypte ce procès pour vous avec Florence Lhéritier, avocate du barreau de Dijon.

Six ans après les attentats du 13 Novembre, qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Saint-Denis et Paris, le procès s'est ouvert mercredi midi, à Paris. Il sera historique à plus d'un titre : long de neuf mois, une durée inédite en France, intégralement filmé pour l'Histoire, 1.800 parties civiles, 300 témoins, dont des rescapés de cette nuit d'horreur, seront entendus... Florence Lhéritier, avocate pénaliste du barreau de Dijon, nous aide à décrypter les enjeux de ce procès hors norme.

Pourquoi neuf mois, comment expliquez-vous une telle durée ?

Florence Lhéritier : il y a beaucoup d'acteurs dans ce procès criminel, inédit en France. Il réunit un nombre incroyable de participants, mais aussi, il y a eu 130 morts, plus de 1.800 parties civiles, 330 avocats à l'audience, 500 tomes de dossiers et de procès verbaux pendant une instruction qui a duré plus de cinq années ! Tout le monde doit être entendu. La France veut faire un exemple de ce procès. Ce sera aussi extrêmement médiatique, le procès sera enregistré, filmé. Donc effectivement, le planning est extrêmement chargé, neuf mois c'est long...

Y a-t-il un risque de se perdre dans des méandres de procédures ou de se répéter ?

Florence Lhéritier : Sans doute, mais le planning a été établi par secteurs., notamment par le président qui va tenir cette audience qui sort vraiment de l'ordinaire. J'ai entendu que les parties civiles auraient cinq semaines pour s'expliquer, dont quatre semaines sur le Bataclan. Pendant quatre semaines de suite on va écouter, entendre les victimes. Elles sont toutes différentes. Il y a celles qui ont perdu un proche, qui viennent pour essayer de faire passer leur douleur, les circonstances dans lesquelles elles ont appris ce décès parce qu'elles n'arrivaient pas à le joindre le soir du 13 novembre. Il y a aussi tous ceux qui se sont réveillés, quelques jours ou quelques semaines après, dans un lit d'hôpital et qui ont du se reconstruire parce qu'ils ont constaté que leur corps était plus le même et qu'ils allaient devoir entamer un parcours.

En tant qu'avocate, comment on accompagne ces victimes justement ?

Florence Lhéritier : Tout dépend du type de victimes. La plupart, on leur dit qu'ils ont besoin d'u avocat pour représenter leurs intérêts au procès, pour faire du droit, essayer de leur faire obtenir réparation. Il a aussi un travail psychologique avec la victime, l'accompagner au moment de l'instruction, lui expliquer qu'il y aura une enquête, que ce sera long, qu'il y aura une expertise... etc.

Comment le dire ça ?

Florence Lhéritier : On le dit simplement ! Quand on rencontre un client, on lui explique simplement, vous l'écoutez, vous répondez à ses questions, vous écoutez ce qu'il a à vous dire, vous lui expliquez comment fonctionne la justice. Il y a tout un déroulement qui précède le procès, et comment il va devoir se comporter lors du procès etc... Dans un procès classique, une victime, on la prépare dans son cabinet, c'est confidentiel. On la soutient, c'est vraiment personnel. On explique qu'un avocat est là pour défendre la victime, mais aussi l'auteur des faits. Là, dans ce procès hors-norme, c'est la même chose. Simplement, l'avocat qui est parties civiles et qui va représenter 130 victimes, j'imagine qu'il est forcément aidé par les associations de victimes !

Un procès comme celui-ci peut-il aider à "réparer" les victimes ?

Florence Lhéritier : Un procès n'a pas un but thérapeutique. Il fait partie d'un processus de reconstruction pour les victimes, mais, en lui-même, il va être la fin, pour elles, je l'espère de quelque chose. Mais il y a un cheminement après qu'elles vont devoir faire. Là, ce qu'elles souhaitent, c'est être entendues, être écoutées sur ce qu'elles ont vécu et sur ce qu'elles vont devoir vivre le restant de leurs jours, avec tous ces souvenirs et avec toute cette souffrance.