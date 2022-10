Procès des "Barbares de Cognac" : trois condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité

Après un procès qui a duré plus d'une semaine, la Cour d'Assises de la Charente a reconnu coupables Cathy Bichon, Philippe Laroche et David Klein du meurtre de Gérald Matifas, un quadragénaire né à La Rochelle, avec actes de tortures et de barbarie. Ils ont tous les trois été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, conformément aux réquisitions de l'avocate générale lundi matin.

La peine de sûreté avant le moindre aménagement de peine est fixée à 18 ans. Deux autres accusés, poursuivis pour non dénonciation de crime et vol d'une fourgonnette pour transporter le corps, ont été condamnés à 18 mois et deux ans d'emprisonnement, mais sans mandat de dépôt.

Les faits sordides s’étaient déroulés en avril 2019 rue de l’Isle-d’Or à Cognac © Maxppp - Jonathan Guérin

Pas une femme, mais une monstre - Cathy Bichon

Ce mardi matin, avant que la Cour ne se retire pour quatre heures de délibérations, les accusés a pu s'exprimer une dernière fois pour sa défense. La seule femme du trio, Cathy Bichon, qu'on présente parfois comme la "manipulatrice", la meneuse des tortionnaires a déclaré : "Quand je me vois dans la glace, je ne me vois pas comme une femme, mais comme une monstre qui a commis un acte horrible. Je suis la co-auteure de tout ce qu'il s'est passé et de toute cette monstruosité. Peut-être qu'un jour je reverrai la liberté, mais une seule chose est sûre : je serai marquée au fer rouge toute ma vie".

Les accusés condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ont dix jours pour faire appel. Certains ne rejettent pas cette possibilité, mais leurs avocats hésitent pour ne pas faire revivre un tel procès à la fille de la victime, Tessa.

