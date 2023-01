Procès des Barjols : des réunions se sont déroulées en Mayenne pour fomenter l'attaque contre Emmanuel Macron

Le procès de 13 membres des Barjols, un groupe d’extrême-droite, s'ouvre ce mardi 17 janvier 2023 à Paris devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir voulu poignarder le président Macron, en 2018, lors de sa visite à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en pleine tournée de commémoration de la Grande Guerre. Une attaque terroriste qui avait pour but de renverser le gouvernement et ce putsch a en partie été élaboré chez nous en Mayenne.

ⓘ Publicité

Des réunions de préparation en Mayenne

Trois réunions dans notre département ont eu lieu entre avril et octobre 2018. Au total, six membres des Barjols se sont retrouvés en Mayenne. La première réunion se déroule à Saint-Germain-le-Fouilloux, au nord de Laval. On ignore où ont lieu les deux autres mais on sait pourquoi : préparer un putsch contre le gouvernement.

Cette préparation prend différentes formes, comme recruter de nouvelles recrues, trier les candidatures, identifier des points stratégiques comme les hôpitaux, les commissariats, les gendarmeries et se préparer au combat armé. Ces gens pensent en effet qu'après le renversement du gouvernement, ils devront se livrer à une guerre civile contre les musulmans. Ils effectuent également un entraînement paramilitaire avec marche et tir à la carabine.

Un des sujets des réunions en Mayenne est aussi la recherche d'alibi pour l'un des chefs des Barjols, Denis Collinet, pour le mois de novembre 2018, censé être le mois de l'attaque contre le président de la République. Dans la procédure, ces membres des Barjols disent ignorer qu'Emmanuel Macron était la cible de l'attentat. Sur ces six personnes réunies en Mayenne, seules trois d'entre elles comparaissent à partir de ce mardi devant la justice.

Un ancien gilet jaune mayennais apparaît dans l'affaire

Lors de ces réunions en Mayenne, le nom d'Yves Robert apparaît dans la procédure que France Bleu Mayenne a pu consulter. Pour rappel, ce gilet jaune avait été condamné à du travail d'intérêt général en février 2019 par le tribunal correctionnel de Laval pour menace de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence le préfet de la Mayenne de l'époque Frédéric Veau.

Il s'avère qu'Yves Robert a été entendu par les enquêteurs pour avoir participé aux différentes réunions mayennaises. Il a d'abord rencontré Jérémie Renou pour parler recrutement de nouveaux membres et planifier l'organisation plus précise du groupe des Barjols. Durant ces rencontres, il reprochait notamment le manque d'organisation des Barjols. Dans la procédure, on peut même lire qu'il a été proposé à Yves Robert de prendre la vice-présidence du groupe, mais ça ne s'est finalement pas fait. L'homme confirme dans ses auditions que Denis Collinet, fondateur du groupe, s'intéressait aux recettes d'explosif mais Yves Robert affirme qu'il n'avait pas connaissance d'un projet d'action violente du groupe contre le président de la République. Il apparaît enfin dans la procédure que le gilet jaune mayennais était en possession de deux armes, qu'il a remises à Jérémie Renou. Il reconnaît également que des membres des Barjols voulaient se procurer des armes, mais lui a toujours refusé.

Malgré tous ces éléments, Yves Robert ne fait pas partie des prévenus à la barre ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris. Finalement, les juges d'instruction ont décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel treize personnes et ordonné l'abandon des poursuites pour la quatorzième. Leur procès se tiendra donc à Paris, du 17 janvier au 2 février 2023.