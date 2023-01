Procès des Barjols : deux Francs-Comtois parmi les militants d'ultra-droite jugés à Paris

Ils sont accusés d'avoir préparé une attaque au couteau contre Emmanuel Macron en 2018 à Charleville-Mézières, lors de commémorations de la Première Guerre mondiale . Treize membres du groupuscule "Les Barjols" sont jugés , du mardi 17 janvier au jeudi 2 février, devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Les enquêteurs définissent "Les Barjols" comme un "groupe d'ultra-droite nationaliste". Ils auraient aussi envisagé d'attaquer des migrants, des mosquées, mais aussi des députés. Parmi les prévenus, onze hommes et deux femmes, on retrouve un Haut-Saônois de 40 ans et un Belfortain de 39 ans.

Xavier G. habite dans l'est de la Haute-Saône et est employé de mairie dans une petite commune près de Lure. Il se définit comme le référent de l'organisation pour la région Bourgogne-Franche-Comté et modérateur du groupe Facebook "des Barjols". C'est sur cette page qui regroupe plus de 5.000 abonnés que la plupart des prévenus se rencontrent. Le groupe est créé en avril 2017 et il se transforme en association en 2018. L'avocat de Xavier G., Me Dylan Slama, assure que son client "n'est pas un acteur majeur, mais un second rôle inoffensif". "On lui reproche ses fréquentations", estime-t-il.

Une formation paramilitaire

Xavier G. invite son ami d'enfance Jonathan D. à adhérer au mouvement. Ce dernier habite Belfort. Il est président d'une association d'airsoft - des armes factices qui tirent des billes. Lui aussi aurait été référent pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais il explique n'avoir jamais recruté personne.

Les deux Francs-Comtois vont participer à plusieurs rassemblements, notamment en Haute-Saône. En avril 2017, Xavier G. participe à un entraînement d'airsoft. Puis, les 9 et 10 juin 2018, Xavier G. et Jonathan D. sont présents lors d'un rassemblement à Pont-sur-l'Ognon à la limite avec le Doubs. Un stage de deux jours sous forme d'entraînement paramilitaire avec progression tactique dans un bâtiment désaffecté et, encore, tirs au airsoft.

Des découvertes troublantes au domicile du Haut-Saônois

Xavier G. est interpellé en janvier 2021, Jonathan D. en juin 2021. Lors de la perquisition du domicile du Haut-Saônois, les enquêteurs retrouvent une carabine 22 long rifle, un fusil de chasse et des munitions, mais aussi un fusil airsoft de sniper sur un trépied. Jonathan D. reconnaît lui avoir vendu l'une des armes. Dans le téléphone de Xavier G., un fichier de trois pages qui explique comment fabriquer des bombes incendiaires. Il en aurait fourni une copie à l'un des leaders "des Barjols". Interrogé à ce sujet par les enquêteurs, il répond que ça l'intéresse "comme on s'intéresse à peindre un mur ou mettre une moquette".

Sur son disque dur, une vidéo où il apparait cagoulé aux côtés d'autres "Barjols" en train de menacer le gouvernement. Sur son ordinateur, une photo d'Adolphe Hitler.