Procès des "décrocheuses" : une manifestation de soutien devant le palais de justice de Valence

Michèle Rivasi et une centaine de personnes sont venues soutenir les trois prévenues

Léa, Lucie et Anne-Marie assument leur geste. Ces trois militants écologistes drômoises sont allées ensemble décrocher le portrait d'Emmanuel Macron le 13 avril 2019 dans la mairie de La Roch-de-Glun (Drôme). Elles participaient ainsi à la campagne nationale de l'ANV-COP21 pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux changements climatiques. Ce vendredi matin, elles sont jugées pour "vol en réunion". La peine maximale encourue est de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. Un comité de soutien est rassemblé devant le palais de justice et chante pendant que les militantes comparaissent.