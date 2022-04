Procès des dentistes-bouchers à Marseille : la peine maximale de 10 ans ferme requise contre Lionel Guedj

Au procès des dentistes Guedj, devant le tribunal correctionnel à Marseille, le parquet a requis des peines lourdes ce lundi : la peine maximale de dix ans de prison ferme contre Lionel Guedj et cinq ans de prison dont un an avec sursis à l'encontre de son père Carnot Guedj.

Le père et le fils étaient jugés dans un procès hors norme depuis le 28 février, accusés d'avoir mutilé volontairement plus de 300 patients afin de s'enrichir. Ce sont précisément 322 victimes qui se sont portées parties civiles.

Des prévenus "froids, inaccessibles, exempts de tout remord"

Devant le tribunal correctionnel de Marseille, le parquet a pointé l'attitude de prévenus "froids, inaccessibles, exempts de tout remord". Le ministère public a expliqué ne pas avoir réussi "à percevoir une empathie sincère" chez les deux hommes pendant les six semaines de ce procès "hors norme", soulignant la "sordidité" des faits qui ne méritent "aucune clémence".

Les docteurs Guedj étaient installés à Saint-Antoine dans le 15e arrondissement de Marseille. L'audience a confirmé qu'ils inventaient des pathologies à leurs patients afin de gonfler leurs honoraires. Par exemple, des dents saines sont dévitalisées ou limées de façon injustifiée, des couronnes sont taillées en un quart d'heure, des prothèses bas de gamme sont posées.

Le travail est bâclé et mené à un rythme effréné jusqu'à 70 patients par jour. En 2010, le cabinet réalise un chiffre d'affaires record de deux millions et demi d'euros, c'est-à-dire 15 fois supérieur au plus gros centre dentaire de France. L'escroquerie rapporte gros : villas, yacht, voitures de luxe, œuvre d'art. Le patrimoine du docteur Guedj fils, serait estimé à plus de 10 millions d'euros.

Le procès se déroule dans une grande salle d'audience de 400 places construite à la caserne du Muy, dans le 3e arrondissement de Marseille.

La défense s'exprime ce mardi. Le jugement devrait être mis en délibéré pour l'automne prochain.