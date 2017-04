Procès des fausses Romanée-Conti : jugement renvoyé au 15 mai

Le tribunal a reporté son jugement au 15 mai, dans le procès des 400 fausses bouteilles de Romanée-Conti. Un escroc russe et deux italiens avaient été jugés fin janvier à Dijon.

Le tribunal devait rendre sa décision ce lundi après-midi contre l'escroc russe, principal suspect du procès des 400 fausses bouteilles de Romanée-Conti et contre deux faussaires Italiens. Le jugement est finalement reporté au 15 mai. Après trois jours de procès, fin janvier à Dijon, la procureur de la République avait requis trois ans de prison dont un avec sursis et une amende de 100 000 euros contre le Russe.

Le père et son fils, italiens, étaient aussi jugés en leur absence mais pour une autre filière. Contre eux, la procureur avait requis un an de prison avec sursis et une amende de 50 000 euros.

Retour sur les faits

C'était en 2013. La police annonçait l'arrestation de deux Italiens après une enquête européenne menée par le parquet de Dijon. Les suspects sont accusés d'avoir collé de fausses étiquettes du célèbre vin sur des bouteilles contenant du vin de piètre qualité. Depuis, un troisième homme a été arrêté. Un ressortissant russe. Ce sont ces trois prévenus qui ont été jugés par le tribunal correctionnel de Dijon fin janvier. Le préjudice s'élevait à près de deux millions d'euros.