Procès des fausses Romanée-Conti : quatre ans de prison dont deux avec sursis pour le faussaire russe

Le tribunal a rendu son jugement lundi dans le procès des 400 fausses bouteilles de Romanée-Conti. L'escroc russe a été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis, les deux italiens ont été relaxés, puisque déjà jugés pour les mêmes faits en Italie.

Le jugement est tombé dans l'affaire des 400 fausses bouteilles de Romanée-Conti : l'escroc russe a été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis. Il a également écopé de 150 000 euros d'amende et d'une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pendant une durée de cinq ans. Par ailleurs, il est également condamné à verser 100 000 euros de dommages et intérêts à la Maison Serre, 4 000 euros à Wijncuriosa, 300 000 euros au domaine de la Romanée-Conti et 150 000 euros à la société Hedonism Drinks Limited.

Les faussaires italiens relaxés

Les deux faussaires italiens, eux, ont été relaxés, car ils avaient déjà été jugés et condamnés dans un autre pays pour les mêmes faits. Pour rappel, un ressortissant russe ainsi qu'un père et un fils italiens étaient accusés d'avoir collé, sur des bouteilles de vin de piètre qualité, des étiquettes de la prestigieuse appellation, pour un préjudice de près de deux millions d'euros.