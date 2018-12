Procès des frais de bouche : Ludovic Martinez, directeur de cabinet d'Alain Juppé à Bordeaux, relaxé

Bordeaux, France

Un an de prison avec sursis avait été requis à l'encontre de Ludovic Martinez, lors du procès devant le tribunal correctionnel d'Agen le 17 octobre dernier. Le directeur de cabinet du maire de Bordeaux Alain Juppé a été relaxé ce mercredi dans cette affaire de frais de bouche au conseil départemental du Lot et Garonne entre 2005 et 2007.

La justice a estimé qu'il n'avait aucune autorité sur l'administration générale

Le tribunal a estimé que Ludovic Martinez, ancien directeur de cabinet du président du conseil général de l'époque, n'avait aucune autorité sur l'administration générale qui avait pour mission et responsabilité la procédure des marchés publics. Les faits concernaient l'attribution d'un marché de frais de bouche au Conseil départemental pour un montant estimé entre 200.000 et 300.000 euros, de 2005 à 2007, liées à un éventuel non-respect de la procédure d'attribution de marchés publics. Le tribunal a également considéré que la période était transitoire quant à la mise en oeuvre de ces règles, que "les successeurs ont fait perdurer ce système ancien et le non-respect des règles" et que l'administration générale était au fait de la situation en toute connaissance de cause.

Directeur de cabinet d'Alain Juppé depuis juin 2008, Ludovic Martinez avait été mis en examen en 2014 dans le cadre d'une instruction ouverte à Agen pour "octroi d'un avantage injustifié par une personne dépositaire de l'autorité publique".

"Un soulagement"

"Avoir cette épée de Damoclès même si vous savez au fond de vous-même qu'il n'y a pas eu de malversations, ni enrichissement, c'est très pénible à vivre pour soi-même et son entourage " a commenté l'actuel directeur de cabinet d'Alain Juppé, soulagé après la relaxe prononcée par le tribunal d'Agen.