Bastia, France

Ce sera, aujourd'hui, la fin du procès en appel des gîtes ruraux, devant la cour d'appel de Bastia, avec la fin des plaidoiries des avocats de la défense. Après le changement de braquet de Paul Giacobbi mercredi, qui reconnaît désormais qu'il y a bien eu, à son insu, une fraude à la subvention et des détournements de fonds publics, c'est l'avocate générale Clémence Caron qui a clos les débats hier.

Son réquisitoire tendait à démontrer que l'ancien président du Conseil Général de Haute-Corse est celui qui savait, celui qui validait le système, et surtout celui qui en était le "chef". Chef d'un "système claniste, clientéliste qui gangrène la corse depuis des années", il serait intervenu, selon elle, directement dans les dossiers d'attribution, le tout afin de favoriser "des porteurs de voix". En conséquence, l'avocat général a requis trois ans d'emprisonnement ferme, et cinq ans d'inéligibilité, ainsi que 100 000€ d'amende.

Pour ce qui concerne les cinq autres personnes rejugées en appel, le ministère public souhaite que la cour confirme la peine de Pierre-Marie Mancini, à savoir trois ans de prison dont deux avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, assortis de 12 000€ d'amende. Confirmation demandée aussi pour Jean Hyacinthe Vinciguerra, l'agent censé contrôler la réalisation des travaux facturés ; deux ans de prison dont un avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et 8000 euros d'amende.

Pour les trois autres prévenus, des peines plus importantes qu'en première instance ont été requises, à savoir deux ans de prison avec sursis et une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant cinq ans contre trois actuellement, contre l'ex directeur général des services, Thierry Gamba Martini. Un an de prison avec sursis avec l'inscription au casier judiciaire contre Marie Laure Lemée, la responsable du service habitat au département. Pour Jacques Costa, président de la commission rurale à l’époque des faits, relaxé en première instance, un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité.