Lunel, France

Dans le box des prévenus, ils sont trois. Deux autres comparaissent libres. Ils ne se parlent pas et se regardent à peine.

Âgés de 29 à 47, tous les 5 sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Et deux d'entre eux doivent également répondre de financement d'une entreprise terroriste.

Ce qui a été frappant pour le 1er jour de ce procès qui doit durer jusqu'au 11 savril, c'est que les nombreux journalistes sont pratiquement les seuls à remplir la salle d'audience. On a pu tout de même remarquer la présence discrète du père de Raphaël, un des Lunellois partis en Syrie et mort là-bas. Il avait 22 ans.

Aucun des prévenus ne correspond, physiquement en tout cas, à la "caricature" du jihadistes. Pas de longue barbe noire mais des Monsieur-tout-le-monde : chemisette bleu ciel col Mao pour l'un, maillot du PSG floqué au nom de Neymar pour l'autre ou encore un banal sweat-shirt à capuche.

Le 1er à passer à la barre s'appelle Saad, 29 ans, CAP de commercial de prêt-à-porter et diplôme d'agent de sécurité. Il est l'un des d'eux qui comparaissent libre. Il est aussi le petit frère de Karim, le 1er Lunellois à être parti combattre en Syrie en novembre 2013. Mort lui aussi.

Saad se déclare "musulman mais non pratiquant". Les enquêteurs n'ont pas mis en évidence "une activité prosélyte". Il est notamment jugé pour avoir transmis 190 euros à Karim par l'intermédiaire de sa belle-sœur.

Il a en revanche refusé de faire "la récolte" que lui demandait son frère, à savoir récupérer 5.000 euros pour acheter un 4x4 qui devait être acheminé jusqu'en Syrie. Saad a également fourni à sa belle-sœur une liste de matériels que lui demandait son frère : lame torche, frontale, une montre, un chargeur.

Même s'il assure qu'il n'approuvait aucunement ce que faisait son frère en Syrie, ça n'apparait jamais dans les échanges qu'il avait avec lui, au téléphone ou par Skype. Les écoutes le prouvent.

Saad explique qu'il ne voulait pas déplaire à Karim et que "c'était pour garder le contact avec lui et avoir des nouvelles. Normal, c'est mon frère, c'est mon sang. Et puis quand vous rentrez le soir et que vous voyez votre mère pleurer, vous voulez lui donner des réponses".

En préambule, la présidente du tribunal a souligné le caractère particulier de cette affaire, avec "un nombre conséquent de départs" vers les zones de combats "en disproportion avec la taille d'une ville comme Lunel" (environ 25.000 habitants). Une vingtaine de départs à partir de l'automne 2013, sur lesquels on recense au moins 8 décès, "ça pose question".

"L'attention des enquêteurs" a sans doute été attirée aussi par le contexte temporel : 3 semaines avant avait eu lieu l'attentat contre Charlie Hebdo. "Peut-être qu'il fallait faire quelque chose..." avance la magistrate.