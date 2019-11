Procès des kits de campagne du FN : l'État réclame 11,6 millions d'euros au parti pour escroquerie

Dans le procès des kits de campagne du Front national, qui se déroule actuellement au tribunal correctionnel de Paris, l'État qui est partie civile a réclamé ce mercredi 11,6 millions d'euros de dommages et intérêts au parti frontiste, accusé de l'avoir escroqué en surfacturant des kits de campagne.

"Surfacturations, "prêts fictifs", micro-parti étant une "coquille vide" cachant une "apparence d'activité bancaire" : depuis le 6 novembre, des anciens responsables du Front national comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie envers l'état lors des campagnes électorales de 2012. Le Front national est accusé d'avoir surfacturé des kits de campagne pour se faire rembourser des sommes indues par l'État. Le parti comparaît pour "complicité d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries", et "recel d'abus de biens sociaux".

L'avocat de l'État dénonce "les manœuvres" du FN

Avant les réquisitions du parquet, l'avocat de l'Etat, qui est la seule partie civile au procès, a réclamé ce mercredi 11,6 millions d'euros de dommages et intérêts au parti frontiste et à ses co-prévenus. L'avocat de l'Etat, Maître Bernard Grelon, a égrené les "manoeuvres" du FN, devenu Rassemblement national, pour "détourner les règles électorales" et obtenir un remboursement indu des dépenses de campagne de ses candidats.

L'audience se poursuit

L'audience se poursuit mercredi après-midi avec les réquisitions du parquet sur la répartition des responsabilités et les éventuelles peines que méritent chacun des protagonistes jugés, selon les cas, pour escroquerie, abus de biens sociaux et de confiance, recels ou blanchiment.