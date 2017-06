Procès des "Mareyeurs du Sud-Est" : les dirigeants de l'entreprise niçoise reconnaissent le système de corruption

Le grand déballage a commencé jeudi au premier jour du procès devant le tribunal correctionnel de Nice de l'affaire des "Mareyeurs du Sud-Est". L'ancienne entreprise familiale est soupçonnée d'avoir livré au noir du poisson frais et des crustacés pendant des années sur la Côte d'Azur.

49 prévenus comparaissent depuis jeudi, devant le tribunal correctionnel de Nice, pour avoir participé à divers degré, à un vaste système d'escroquerie. Des dirigeants de l'entreprise des "Mareyeurs du Sud-Est", basée au Marché d'intérêt national de Nice, liquidée en 2013, mais aussi d'ex-salariés. Appelés à la barre également des dizaines de restaurateurs, chefs de cuisine de palaces comme l'ancien chef étoilé Joël Garault à Monaco, et des chefs de rayon marée de grandes et moyennes surfaces. Tous jugés pour avoir accepté de payer en liquide une partie des marchandises. Ils touchaient en échange des rétro-commissions...en espèce.

Le fondateur de l'entreprise, Georges Leroy, décédé en 2015, avait reconnu être l'Instigateur de cette corruption. Ce sont des dénonciations anonymes d'anciens employés qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs en 2011, avant les arrestations, les perquisitions, et finalement la liquidation de l'entreprise en 2013.

Le témoignage d'un ancien salarié qui reconnait son rôle

Hier à la barre, un ancien salarié de l'entreprise, qui a passé 41 ans dans la société, désormais à la retraite, âgé de 70 ans, a reconnu son rôle. Il est le seul prévenu qui a pour le moment accepté de parler au micro France Bleu Azur : "Nous et les clients faisions du black. Par exemple, ils achetaient 20 000 euros de marchandises, sur cette somme on leur redonnait 3% en espèce. On m'a demandé un jour d'aller distribuer des enveloppes d'espèces chez les clients, j'en ai distribué trois fois et un jour j'ai refusé."

J'ai fait une connerie, il faut payer, il faut assumer. Je ne taperai pas sur le fondateur de l'entreprise. Moi je touchais 780 euros de complément de salaire par mois en espèce, j'ai acheté un appartement.

Le témoignage d'un ex-salarié de l'entreprise Copier

La défense des deux principaux dirigeants de l'entreprise diverge

A la barre, l'ancien directeur général, Pascal Blanc, également petits -fils du fondateur de l'entreprise a expliqué que ce vaste système de fraude mis au point par son grand-père avait perduré à la demande des clients. "C'est un système de vente sans facture qui présentait un intérêt pour les restaurateurs ou chefs de rayon. Cela permettait des reventes sans facture" a expliqué son avocat Gerard Baudoux.

L'ex-PDG , Jean Marc Le Pape, reconnait avoir pris part à la fraude qui lui permettait de toucher des primes de 30 à 40 000 euros par an en espèce. Dans les courriers anonymes, des salariés le décrivent "au volant de sa jaguar les samedis matins, faisant la tournée des établissements pour distribuer des enveloppes ou récupérer du liquide" Son système de défense est différent de celui du directeur général par la voix de son avocat Philippe Soussi : " Chacun doit assumer sa part de responsabilité dans cette affaire. C'est un vieux système qui date de cinquante ans, tout le monde y a trouvé son compte mais les sommes fraudées ne sont pas si importantes, elles représentaient un à deux pour-cent du chiffre d'affaire qui était de 35 millions d'euros". Les dirigeants estiment le montant total de la fraude entre 600 et 800 mille euros par an. "_Selon le fisc c'est bien plu_s" a précisé le président du tribunal.

Les peines encourues pour escroquerie en bande organisée sont de 10 ans de prison au maximum et 1 million d'euros d'amende, 5 ans maximum pour corruption et 500 000 euros d'amendes. Le jugement doit être rendu le 16 juin.