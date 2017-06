Procès des "Mareyeurs du Sud-Est" : un vaste système de fraude jugé à Nice

Ce jeudi débute à Nice le procès de l’affaire des "Mareyeurs du Sud-Est", du nom d’une entreprise familiale niçoise, spécialisée dans la vente de poissons frais et de crustacés, soupçonnée d'être au cœur d'un vaste système de corruption. 49 prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel.

C'est l'histoire d'une entreprise florissante fondée dans les années 1970 à Nice, les "Mareyeurs du Sud- Est", qui s'écroule après la découverte d'un vaste système d'escroquerie entretenu par ses dirigeants. 49 prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel de Nice pour une gigantesque fraude qui a gangrené tout le marché de la marée pendant des années.

Fausses factures, paiements en cash

L'affaire avait fait grand bruit en novembre 2012, lors de la spectaculaire descente de la gendarmerie maritime sur le marché de gros de Nice, où se trouve le siège de la société spécialisée dans la vente de poissons frais et de crustacés. Onze dirigeants sont arrêtés. Lors de perquisitions, 1 million 300 000 euros en espèce sont saisis.

Les mareyeurs sont soupçonnés d'avoir mis au point un système de fausses factures, une partie des produits étaient payés en cash par des restaurateurs, des responsables de rayon poissonnerie de grandes surfaces, qui touchaient ensuite des rétrocommissions en Liquide. De quoi s'assurer leur fidélité et un monopole sur les ventes. Ce système générait beaucoup d'argent liquide reversé pour une part aux employés de la société qui touchaient des heures supplémentaires, des compléments de salaires dans des enveloppes. Le reste a permis aux dirigeants de s’enrichir, parfois via des opérations de blanchiment. En plus du volet pénal, où certains risquent au maximum 7 à 10 ans de prison. Des prévenus sont poursuivis par l’administration fiscale.

Les dirigeants reconnaissent avoir pris part au système frauduleux

Pour le procureur de Nice, ce procès est révélateur, emblématique "de pratiques délinquantes de toute une filière professionnelle sur la Côte d'Azur". Le système instauré par le fondateur de l’entreprise, Georges Leroy, aujourd’hui décédé, a prospéré durant des dizaines d'années. Les anciens dirigeants de l'entreprise ont reconnu les infractions, des fraudes, qui selon l'ancien directeur général, Pascal Blanc, ne représentaient que 2% du chiffre d'affaire de la société (soit 800 000 euros par an). Son avocat Gérard Baudoux explique que son client "s'est livré à de telles pratiques, qu'il regrette, car tous ses concurrents se livraient aux mêmes pratiques. En quelque sorte, il se serait plié aux règles du marché".

Les complices du système également jugés

Des salariés de l'entreprise des "Mareyeurs du Sud-Est", des livreurs, mais aussi des dizaines de restaurateurs dont des chefs de renom, des responsables de rayons poissonnerie de grandes surfaces qui payaient en partie la marchandise au noir et touchaient en échange des pots de vin comparaissent également.