Procès des meurtriers présumés d’Alexis en Creuse : le père face à ses contradictions

Au deuxième jour du procès aux assises des meurtriers présumés d’Alexis à Domeyrot, son père garde la tête baissée. C’est l’un des deux accusés de la mort de ce jeune homme de 19 ans le 28 août 2018. Quand les enquêteurs diffusent sur grand écran les photos du visage ensanglanté d’Alexis, son père a le nez rivé sur ses propres chaussures.

Du sang retrouvé chez le père d'Alexis

Toute la matinée ce mardi, les gendarmes chargés de l’enquête se succèdent à la barre. Ils racontent les nombreuses traces rougeâtres et tâches de sang retrouvées sur les vêtements et la voiture du père, ainsi que chez lui dans l’entrée, les toilettes ou encore sur le parquet de sa chambre. Sa défense à l’époque ? Le ménage n’a pas été fait depuis longtemps, il a saigné du nez, Alexis s’est coupé la main…

En garde à vue, les enquêteurs expliquent que le père d’Alexis s’agite nerveusement sur sa chaise, transpire. Il semble davantage préoccupé par les questions que par la mort de son fils : d’ailleurs, il ne pleure même pas, souligne un gendarme de Limoges.

Le père ému dans le box des accusés, la cour dubitative

A l’audience, pourtant sa voix se brise : "On croit que je n’ai pas de sensibilité mais perdre un enfant c’est le pire, je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi ! Avec Alexis on s’engueulait souvent mais on s’adorait, on se taquinait, on était soudés. J’ai perdu quelque chose à l’intérieur de moi depuis sa mort."

La présidente l’interrompt : "Mais alors si c’est vraiment votre ami qui a tué votre fils, pourquoi vous ne l’avez pas dénoncé tout de suite ? Pourquoi avoir changé plusieurs fois de version devant les gendarmes ?" Le père bredouille, met en cause l’alcool, se lance dans de longues explications confuses. Même son propre avocat s’énerve et lui demande de répondre directement aux questions.

Des disputes régulières entre Alexis et les deux accusés

L'autre accusé dans ce procès, l'ami sexagénaire chez qui Alexis et son père ont passé la soirée le jour du drame, a déjà été condamné à douze ans de prison en 2006 pour le meurtre de sa voisine. "Vous saviez qu'il avait déjà tué précédemment, si c'est lui qui a frappé votre fils, pourquoi avoir laissé Alexis face contre terre avec ce meurtrier, pourquoi repartir chez vous seul ?" demande, atterrée, une avocate des parties civiles. La réponse du père : "Je pensais qu'il était juste assommé, pas mort."

La suite du procès permettra notamment d'éclaircir le rôle du deuxième accusé. Les gendarmes ont été appelés pour des échanges de coups entre cet agriculteur de 68 ans et Alexis, trois ans avant sa mort. Le père d'Alexis affirme aux enquêteurs que son fils s'est en fait disputé trois fois avec le sexagénaire et que le jeune homme avait toujours le dessus. Le sexagénaire l'aurait appelé pour lui dire qu'"à la prochaine bagarre, Alexis ne s'en relèvera[it] pas".

Les frères d'Alexis persuadés de la culpabilité de leur père

Les gendarmes sont également intervenus à huit reprises au domicile familial d'Alexis pour de multiples violences et menaces. Trois jours avant le drame, le père d'Alexis a contacté les forces de l'ordre en exigeant le départ de son fils, "avant qu'il ne prenne un coup de couteau".

Un enquêteur, chargé d'auditionner la famille d'Alexis, raconte que les propres frères d'Alexis sont persuadés que leur père a tué le jeune homme, "peut-être avec l'aide [du sexagénaire]". Le gendarme relate longuement le "climat de violences sur fond d'alcoolisme" et les disputes récurrentes qui éclatent au sein du foyer.