Au procès des parents du petit Smaël, l'avocat général a requis ce jeudi 10 mai, 15 ans de réclusion contre le père et 20 ans contre la mère. Place à la défense avant le verdict ce soir.

Procès des parents du petit Smaël à Reims : 15 ans de réclusion requis contre le père et 20 ans contre la mère

Après trois jours de procès intenses, l'avocat général de la cour d'assises de la Marne a requis 15 années de réclusion contre le père du petit Smaël et 20 années contre la mère ce jeudi 10 mai. Depuis 4 jours, la cour examine les détails de cette affaire de maltraitance d'enfant. Leur fils Smaël, 13 mois, a été retrouvé mort en octobre 2018. Les parents sont poursuivis pour privation de soins, non assistance à personne en danger et violences habituelles ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de moins de 15 ans.

La responsabilité des deux parents

L'avocate générale, Sandrine Delorme a requis des peines différenciées pour les deux parents : 20 ans contre la mère, et 15 ans contre le père. 'Les faits se sont produits dans un huis clos familial, il est difficile de savoir ce qui s’est réellement passé, ce qui est certain c’est que cet enfant était extrêmement marqué par les violences".

Sandrine Delorme rappelle ce qu’ont constaté les médecins : "Il y avait des lésions sur le front, sur la lèvre, sur la joue, sur les oreilles, des lésions sur le cou plus ou moins anciennes… près de 50 lésions sur tout le corps de Smaël".

Ces violences multiples et répétées, elles sont imputables à la mère de Smaël selon l’avocate générale qui a estimé que ces faits ne pouvaient pas être reprochés au père. Oumar Boubou a toujours nié avoir frappé son fils. En revanche, la privation de soins est imputable aux deux accusés. "Smaël avait deux parents, ils devaient s’assurer tous les deux qu’il était nourri et soigné", a souligné l’avocate générale. "Oumar Boubou a bien eu connaissance de la fracture du coude de son fils, il aurait pu amener son fils chez le médecin".

Une audience éprouvante

Durant ces trois jours d'audience, les experts sont venus expliquer à la barre les coups et blessures constatés sur le corps de l'enfant. La chef de pédiatrie du CHU de Reims qui a examiné le corps de Smaël a parlé de "sévices d'une rare cruauté" et décrit un enfant dans un état de dénutrition extrême.

Les parents n'ont pas ou peu donné d'explications. La mère, Arlette N'Guessan 24 ans a reconnu les faits, mais sans réellement expliquer comment on en est arrivé à une telle situation.

Le père, Oumar Boubou a comme il l'avait fait lors de l'instruction, nié les violences et négligences et rejeté toute la responsabilité sur sa compagne.

Les jurés rendront leur verdict d'ici ce soir.

