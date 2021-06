Procès des parents du petit Smaël à Reims : "des sévices d'une rare cruauté"

Les parents du petit Smaël sont jugés devant la Cour d'assises de la Marne pour des violences et des négligences majeures sur leur enfant de 13 mois. Le bébé avait été retrouvé mort au domicile le 12 octobre 2018 à Reims.

Le procès des parents du petit Smaël, 13 mois, s'est ouvert ce lundi 7 juin à Reims devant la Cour d'assises de la Marne. Accusés de violences habituelles, de privation de soins et de non assistance à personne en danger, le père de l'enfant Boubou Omar et la mère Arlette N'Guessan risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. La chef de pédiatrie du CHU de Reims qui a examiné le corps de Smaël va jusqu'à parler de "sévices d'une rare cruauté".

Le bébé de 13 mois a été retrouvé mort dans un appartement du quartier Charles Arnould à Reims le 12 octobre 2018.

Des lésions sur tout le corps

A la barre, le Docteur Béatrice Digeon décrit "un enfant dans un état extrême de dénutrition, avec des côtes visibles, et des lésions cutanées sur tout le corps, c'était indescriptible avec notamment des lésions aux oreilles impressionnantes.". Entre février 2018 -lorsque le petit garçon est vu pour la dernière fois par une infirmière de la protection maternelle infantile (PMI)- et son décès en octobre 2018, Smaël n'a pris selon les calculs que "830 grammes". "Inimaginable", souffle le Dr Digeon.

Tout ce qui s'est passé je le regrette, c'était pas voulu, ça a basculé très vite je suis incapable de l'expliquer -- la mère de Smaël

Tête basse, bras croisés, yeux rougis, Arlette N'Guessan 24 ans, écoute. Elle reconnaît les faits à l'ouverture du procès, et dit ses regrets : "Tout ce qui s'est passé c'était pas voulu, ça a basculé très vite, je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé".

De son côté, d'un air plutôt décontracté, le père Oumar Boubou nie les négligences et les violences. "Je ne suis pas du tout responsable, je n'ai jamais tapé mon fils avec des objets, avec un câble...".

Ces déclarations sont conformes aux auditions des parents de Smaël durant l'instruction. "Arlette N'Guessan assume tout et jamais elle n'accuse son compagnon. Durant les auditions ce qui nous a frappé c'est le détachement total du père. Il ne sait pas ce que son fils mange ou comment il est soigné.", explique le directeur d'enquête interrogé ce lundi à l'audience.

Un logement "très insalubre"

Le directeur d'enquête livre à la cour ses impressions sur l'enfant le 12 octobre 2018 et souligne les maltraitances : "ça s'est vu tout de suite, il avait l'oreille comme un chou fleur, on voyait qu'il était mal nourri. Il y avait des marques sur son corps". Sur l'état du logement du couple situé au deuxième étage d'un immeuble du boulevard Charles Arnould, il précise : "le logement était très insalubre. Il y avait des vêtements partout dans la chambre, un biberon entamé dans le frigo...".

Le policier poursuit : "il n'y avait pas de lit, le petit dormait sur un tas de vêtements, une paillasse de fortune. Il n'y avait pas de chaise haute, et quelques jouets d'enfant dans un sac poubelle". Le couple, sans activité, était également "en grande précarité" selon les enquêteurs.

Le père et la mère de Smaël, encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu le vendredi 11 juin.

Enfance en danger : le numéro d'urgence © Radio France - Radio France