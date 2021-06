Procès des parents du petit Smaël à Reims : la mère condamnée à 20 ans de réclusion, le père à 7 ans de prison

Après 4 jours d’audience, la Cour d’assises de la Marne a rendu son verdict ce jeudi 10 juin au procès des parents du petit Smaël, cet enfant de 13 mois mort de maltraitances, victime de malnutrition et dont les secours avaient découvert le corps inanimé le 12 octobre 2018 à Reims au domicile familial avenue Charles Arnould.

La mère de l'enfant Arlette N’Guessan a été reconnue coupable des "violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner", de "privation de soins au point de compromettre la santé d'un mineur de moins de 15 ans" et condamnée à 20 ans de réclusion criminelle.

Le père Oumar Boubou, qui nie avoir porté les coups et dit n’avoir rien vu de l’état de santé de son fils, est acquitté pour les violences habituelles, mais reconnu coupable de privation de soins et non assistance à personne en péril et condamné à 7 ans d'emprisonnement.

Un peu plus tôt dans la journée, l’avocate générale avait requis 15 ans de réclusion criminelle contre le père et 20 ans de réclusion criminelle contre la mère, seule responsable selon elle des sévices graves infligés à Smaël entre le 1er août et le 12 octobre 2018.