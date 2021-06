Procès des parents du petit Smaël à Reims : les explications fragiles de la mère

"Maltraitances, manque d'alimentation..." : à la question «pourquoi est mort votre fils», Arlette N'Guessan répond, mains serrées sur la barre de la Cour d'assises. Accusée de violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans, de privation de soins et de non assistance à personne en danger, la mère du petit Smaël, âgée de 24 ans, est jugée à Reims depuis lundi aux côtés du père de l'enfant Boubou Omar.

Les fragiles tentatives d'explication de la mère

Interrogée à l’audience mardi 8 juin et ce mercredi 9 juin, l’accusée a tenté de s'expliquer. "J’assume tout, je n'ai pas su prendre soin de mon fils mais la Arlette d’aujourd’hui c’est pas celle d’avant", explique Arlette N’Guessan qui évoque une grave dépression à l’été 2018.

La fracture du coude de son bébé de 13 mois ?

"je ne l’attachais pas dans le cosy, il est tombé". Or la fracture est jugée incompatible avec une simple chute par les médecins, qui évoquent une possible torsion du bras. "Je lui ai pas tordu le bras".

Je ne peux pas vous expliquer -- la mère de Smaël

La présidente de la Cour d'assises demande :

- Vous confirmez avoir utilisé le câble de télévision pour le taper ? "Oui".

- Pourquoi ? "Je ne peux pas vous expliquer, je ne suis pas seule à l’avoir fait je précise, ça s’est passé plusieurs fois".

- Et comment réagit Smaël ? "Il pleure et je ne prête pas attention à lui … J’assume mes actes, tout ce que je voulais c’était être dans mon lit, c’était mourir ".

- L'alimentation c'était quoi ? "Il mangeait pas correctement et quand il mangeait pas je le forçais pas, je lui donnais du lait".

La présidente de la Cour s’agace : Votre explication "j’ai perdu pied cet été là" elle ne va pas, car il y a déjà eu d’autres situations de danger avec votre premier fils Samuel [un enfant qui a fait l'objet d'un placement ] ! "Et le 12 octobre 2018, quand est-ce que vous avez vu votre fils vivant pour la dernière fois ? "A 18h, il était froid…". Arlette N’Guessan dit ne pas bien se souvenir.

Elle explique que le jour de la mort de son fils, elle le trouve faible, tente de lui donner un biberon à 13 h puis le met à la sieste. A 18 h, le trouvant inerte, elle tente d’appeler le père de Smaël grâce au téléphone portable d’un voisin, en vain. Oumar Boubou arrivera plus d’une heure et demi plus tard au domicile, et appellera les pompiers à 19 h 50. Pourquoi vous n’appelez pas les pompiers ? insiste encore la présidente de la Cour. "Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire", répond Arlette N’Guessan.

Quand a commencé la période de dénutrition ?

Smaël, 13 mois, ne pesait que 6,1 kilos à son décès en octobre 2018 et il était "dans un état extrême de dénutrition, les côtes visibles" a précise le Docteur Digeon lundi à l’ouverture du procès. Au deuxième jour d’audience mardi, la responsable du service de pédiatrie du CHU de Reims a estimé courbe de poids à l’appui, et avec les rares données disponibles puisqu’il n’y a pas eu de pesée entre février et octobre 2018, la période de malnutrition de Smaël. "La période de malnutrition n’a pas dépassé 3 à 4 mois, elle a pu s’installer trois mois avant le décès de l’enfant", a-t-elle précisé.

La question est cruciale puisque Arlette N’Guessan attribue sa « chute » physique et psychique à l’été 2018. Et elle situe le début des violences et de la malnutrition de son fils, à cette période là. L’accusée, qui mesure 1,75 mètres, ne pesait que 40 kilos lors de son arrestation en octobre 2018.

Le père et la mère de Smaël, encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu le vendredi 11 juin.