Procès des policiers de la BAC de Stains : des peines moins lourdes que les réquisitions

De la prison avec sursis, entre six et trente mois, voilà les peines prononcées ce jeudi à l'encontre des policiers de la BAC de Stains. Ils étaient notamment soupçonnés d'avoir racketté des dealers. Ils ont été relaxés pour ces faits.

"Huit ans plus tard, on se rend compte qu'il n'y avait pas de flics ripoux à Stains", voilà comment Me Marie-Hélène Fabiani, avocate du principal prévenu de l'affaire commente le jugement rendu ce jeudi par le tribunal de Bobigny. Les peines prononcées à l'encontre de ces quatre anciens policiers de la BAC, soupçonnés entre autres d'avoir volé de la marchandise à des dealers, vont de six à trente mois de prison avec sursis. L'une des prévenues est totalement relaxée. Le sixième sera rejugé dans quelques mois.

Lors du procès, en décembre dernier, le procureur avait requis des peines plus lourdes et même de la prison ferme contre l'un des agents. Mais le tribunal a estimé qu'il manquait de preuves pour caractériser les faits de vol, il retient donc essentiellement à leur encontre la rédaction de faux procès-verbaux.

"C'est monté très haut très vite, regrette Me Fabiani, mais en fait il s'agissait seulement de jeunes hommes qui voulaient trop bien faire leur travail. Ils voulaient faire de bonnes affaires pour arrêter les méchants, je mets ce mot entre guillemets". L'avocate estime que ce jugement réhabilite en quelque sorte son client qui a passé deux mois et demi en détention provisoire durant l'instruction : "il a commis des fautes mais il n'est pas malhonnête". Révoqué depuis, n'habitant plus en région parisienne, l'homme n'était pas présent lors du délibéré : "il a tourné la page, il ne veut plus jamais entendre parler de tout ça" assure Me Fabiani.