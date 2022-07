Procès Knacki d'Herta : avant même le délibéré, "le souhait des parents a été exaucé", selon leur avocat

Le délibéré du procès Herta est attendu ce lundi au tribunal de Dax, dans l'affaire du petit Lilian, mort étouffé par une saucisse Knacki en 2014. La relaxe est de nouveau requise par le Parquet. Mais pour l'avocat de la famille, la condamnation pénale n'est pas le plus important dans ce dossier.

Les parents "ont été jusqu'au bout du chemin", déclare maitre Philippe Courtois, avocat de la famille de Lilian, mort à l'âge de deux ans, étouffé par une saucisse Knacki en 2014. Un dossier dans lequel le Parquet requiert la relaxe pour le géant de l'agroalimentaire, poursuivi pour homicide involontaire.

Avant la communication du délibéré dans cette affaire, qui sera rendu ce lundi après-midi au tribunal de Dax, il rappelle que pour les parents, ce procès "n'est pas une question de condamnation pénale, ce n'est pas une question financière non plus". "Peu importe la décision au final, parce que si la responsabilité pénale d'Herta est reconnue, ça ne va pas ramener leur enfant", ajoute maitre Courtois. "L'objectif principal était avant de tout de communiquer une information aux consommateurs pour éviter d'autres drames."

Modifier les emballages des Knacki

Avec ce procès, les parents de Lilian souhaitent surtout faire modifier l'emballage de ces saucisses industrielles : un an après la mort de leur fils, Herta a inscrit sur le paquet le message exact souhaité par les parents, précisant que les Knacki devaient être coupées en petits bouts pour les enfants de moins de quatre ans.

"Il ne restait plus qu'une seule étape pour que les consommateurs soient réellement informés : c'est que ce soit inscrit en rouge et sur la largeur du paquet, pas dans un simple petit carré." C'est désormais le cas, depuis le début de l'année 2022. "Donc oui, leur souhait a été exhaussé", poursuit l'avocat. "Mais encore plus : ils ont apporté au sein même de la société Herta, une information qu'ils n'avaient pas, ils l'ont reconnu."

Une allusion au fait que pour éviter au mieux les fausses routes chez les plus petits, les Knacki doivent être coupées en petits morceaux dans le sens de la longueur, "parce que le diamètre de la saucisse fait la même taille que celui de l'œsophage d'un enfant de moins de quatre ans", détaille l'avocat en se basant sur l'une des expertises réalisée.