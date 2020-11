Procès des SDF à Niort : "Ils s’appelaient Damien, Pascal, Malik, Vincent"

Me Isabelle Malard et Me Olivier Martinez représentent des parties civiles

"Ils s’appelaient Damien, Pascal, Malik, Vincent", une phrase que maître Olivier Martinez, représentant la famille de Vincent P. répète plusieurs fois dans sa plaidoirie ce vendredi au procès des meurtres de SDF à Niort. Il paraphrase "Elle s’appelait Sarah", la chanson de Jean-Jacques Goldman. "Il s’appelait Vincent, il n’avait que 38 ans, sa vie c’était ses sœurs, son neveu, ses parents". Vincent P. retrouvé mort dans une baignoire au 8 rue Jean Migault à Niort en mai 2016. Sur son corps sont comptabilisées 70 traces de coups ou plaies.

Rien ne les a arrêtés

L'extrême violence des faits revient dans toutes les plaidoiries ce vendredi 13 novembre devant les assises des Deux-Sèvres. "Rien ne les a arrêtés", insiste maître Isabelle Malard, avocate de la famille maternelle de Malik Y. Elle parle des jours de calvaire vécu par le jeune homme alors âgé de 19 ans. "Je ne sais pas ce qu’il manque au catalogue des horreurs infligées à Malik. Il était tellement déformé que ceux-là [parlant des principaux accusés] mettront un drap sur sa tête parce qu’il ressemblait à Yoda".

Dans l'un des boxes protégé par deux vitres, les deux principaux accusés. Thierry N. dit "Titi" regarde sans manifester d'émotion. Loan M. dit "le Brésilien" reste lui plié en deux, la tête baissée, comme depuis le début du procès. Maître Célia Marilleau (famille paternelle de Malik Y.) fait remarquer à l'adresse des jurés : "Le Thierry calme que vous voyez ce n'est pas le véritable Thierry, ce n'est pas celui auquel a été confronté Malik. C'est un menteur, un manipulateur, il banalise les faits".

Un meneur, un lieutenant, des suiveurs ?

Thierry N. présenté par ses co-accusés comme le chef. "Un chef de meute", estime maître Myriam Bucau (famille de Pascal H.) et puis il y a son "premier lieutenant", Loan M. "Plus une alliance qu'une hiérarchie", indique Me Olivier Martinez. Pour Me Célia Marrilleau, il n'y a en tout cas pas de suiveur. Trois des accusés sont impliqués dans le meurtre de Malik Y., et "tous l'ont massacré, torturé, humilié", dit-elle.

Des avocats qui dénoncent la "mémoire sélective" des accusés. Beaucoup de "je ne sais pas, je ne me souviens pas" lorsqu'ils ont été interrogés toute cette semaine. Pas d'explications non plus sur les raisons de ces meurtres. "Tout ça pour quoi ?" demande Me Myriam Bucau utilisant l'image du coucou, "un parasite tueur qui s'installe dans le nid des autres", les principaux accusés ayant occupé le logement de Pascal H. après sa mort. Suite aux débats, l'hypothèse de victimes dont on se débarrasse car elles sont des témoins trop gênants est aussi avancée par certains conseils.

Gilbert R. "le héros"

Lors de cette journée de plaidoiries, plusieurs avocats ont également évoqué le cas de l'un des accusés Gilbert R. 60 ans, mis en cause pour avoir donné des coups à la dernière victime, Vincent P. Mais aussi "le héros de l'histoire. Il a brisé la loi du silence", rappelle Me Julien Sevet (famille de Damien P.). C'est ce sans-abri qui dénonce les faits au commissariat de Nantes et permet la découverte des différents corps. "S'il n'avait pas été là cela aurait continué. Il y a eu quatre meurtres en 37 jours, si on part du principe qu'il n'y en a eu que quatre", indique Me Olivier Martinez.

L'audience reprendra ce lundi 16 novembre à 9 heures avec les réquisitions de l'avocat général puis les plaidoiries de la défense. Le verdict est attendu a priori mardi.