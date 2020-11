Procès des SDF de Niort : les deux principaux accusés condamnés à la perpétuité

Les deux principaux accusés dans l'affaire des SDF de Niort, Thierry N. et Loan M., sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ce mardi soir par la Cour d'Assises de Niort pour les quatre meurtres barbares commis dans le centre-ville de Niort en 2016, quartier de la colline Saint-André. Thierry N. écope d'une période de sûreté de 22 ans, Loan M. n'aura pas de durée minimum d'incarcération. Loïc C. est condamné à 20 ans (avec période de sûreté des deux tiers) de réclusion, Christophe M. à 18 ans - une peine plus sévère que les réquisitions - et Gilbert R. à 2 ans. Ce dernier avait dénoncé les meurtres.

Ce lundi, l'avocat général avait requis des peines allant de huit ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté de 22 ans pour les deux principaux accusés. Les avocats des prévenus avaient, eux, plaidés pour que les jurés jugent "en humanité", insistant sur les parcours de vie chaotiques des accusés.