Procès des sondages de l'Élysée : entendu comme témoin, Nicolas Sarkozy garde le silence

Malgré son immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy est entendu ce mardi au tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire des sondages de l'Élysée. L'ancien président est cité comme témoin au procès de plusieurs de ses anciens proches, soupçonnés de favoritisme et de détournement de fonds.

Couvert par son immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy est convoqué ce mardi 2 novembre comme témoin au procès des sondages de l'Élysée, ces centaines d'enquêtes d'opinion commandées à des prix faramineux, sans appel d'offre. Plusieurs de ses anciens collaborateurs, dont Claude Guéant, Patrick Buisson et Emmanuelle Mignon sont jugés pour des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics. Nicolas Sarkozy s'est rendu lui-même au procès, expliquant à la barre "respecter l'institution judiciaire". Mais l'ancien président ne semble pas avoir apprécié que le tribunal ordonne son audition. Il a estimé que "la décision du mandat d'amener est inconstitutionnelle et totalement disproportionnée". Après avoir opposé le silence aux questions du tribunal pendant près de 45 minutes, Nicolas Sarkozy a quitté la salle d'audience vers 14h30.

Nicolas Sarkozy a gardé le silence à la barre

Nicolas Sarkozy s'est montré assez agacé dans sa déclaration liminaire : "Le principe, c'est la séparation des pouvoirs. En tant que président de la République, je n'ai pas à rendre de compte devant un tribunal, mais devant les Français", a-t-il lancé. Face aux questions du président de la cour, Nicolas Sarkozy a préféré se murer dans le silence.

"Si je répondais à vos questions, la séparation des pouvoirs n'existerait plus"

Pour l'ancien chef de l'État, "la séparation des pouvoirs n'est pas à géométrie variable". Il a donc expliqué ne pas avoir à répondre aux questions du tribunal. "Je n’ai pas le droit de venir m’expliquer sur la façon dont j’ai organisé mon cabinet. Je n’ai pas le droit de le faire et j’ai bien l’intention d’appliquer la Constitution", a-t-il ajouté. Plusieurs questions du président du tribunal sont ainsi resté sans réponse.

L'association Anticor, partie civile dans ce procès, n'a pas obtenu plus de réponses de la part de Nicolas Sarkozy. L'ancien président leur a indiqué à la barre qu'il "ne refuse pas de témoigner, c'est que je n'en ai pas le droit".