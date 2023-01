Procès des tortionnaires de Yanis à Douai : 20 ans et 15 ans de réclusion requis contre ses bourreaux

Le parquet a requis ce jeudi vingt ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'homme jugé par la cour d'assises du Nord pour avoir torturé et battu Yanis, âgé de deux ans et demi. Les faits remontent au mois de décembre 2018 à Auberchicourt, près de Douai. L'enfant avait été confié par sa mère à un couple d'amis qui lui a fait subir tortures et humiliations pendant quinze jours.

Pour le principal accusé, l'avocate générale a également requis une période de sûreté des deux-tiers et un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Cécile Villoutreix, citée par l'AFP, estime qu'il a "impulsé" la dynamique des "violences inouïes, exercées de manière gratuite".

A l'encontre de la compagne de l'accusé, le parquet a requis 15 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers et a demandé le retrait total de l'autorité parentale du couple sur ses cinq filles**.** Même réquisition, le retrait de l'autorité parentale, à l'encontre de la mère du petit Yanis, aujourd'hui lourdement handicapé. 6 ans de prison ont été requis contre elle, avec mandat de dépôt.

Pour les deux hommes qui ont participé aux actes de violence, l'avocate générale a requis 12 et 10 ans de réclusion.