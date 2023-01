Procès des tortionnaires du petit Yanis à Douai : les accusés condamnés à des peines de 4 à 20 ans de prison

Pendant deux semaines, le procès des tortionnaires du petit Yanis s'est tenu devant la cour d'assises du Nord à Douai. Six personnes comparaissaient pour avoir torturé le petit garçon , à Auberchicourt en 2018, ou pour ne pas avoir dénoncé les faits de torture et de barbarie. Ce vendredi 20 janvier, les accusés ont été condamnés à des peines allant de 4 à 20 ans d'emprisonnement.

En 2018, Christine décide de confier son fils Yanis à un couple d'amis, Sébastien et Coraline. La mère de Yanis est débordée et dépassée par l'énergie de son petit garçon. Son ami et amant, Sébastien garde l'enfant chez lui pendant quinze jours. Quinze jours de tortures, d'humiliations, de violences pour le petit Yanis.

Des peines allant de 4 à 20 ans de prison

Sébastien a été condamné à 20 ans de réclusion avec une peine de sûreté des deux-tiers pour actes de torture et de barbarie sur Yanis, violences sur Yanis commises avant son calvaire et violences sur ses cinq filles. Il a également été condamné à 10 ans de suivi socio-judiciaire. Il s'est vu retirer son autorité parentale sur ses cinq filles.

Coraline, l'épouse de Sébastien, a été condamnée à 15 ans de réclusion sans peine de sûreté pour actes de torture et de barbarie sur Yanis et violences sur les cinq filles. Elle a également été condamnée à 5 ans de suivi socio-judiciaire. La justice lui a retiré son autorité parentale sur ses deux filles.

Kévin a été condamné à 12 ans de réclusion, dont deux tiers sûreté pour actes de torture et de barbarie sur le petit Yanis. Il était présent lors de soirées alcoolisées chez Sébastien et Coraline et a participé aux violences commises sur le petit garçon. Il a également été condamné à 8 ans de suivi socio-judiciaire.

Jordan a été condamné à 10 ans de réclusion, sans peine de sûreté pour actes de torture et de barbarie sur le petit Yanis. Il était également présent lors de soirées alcoolisées chez Sébastien et Coraline et a participé aux violences commises sur le petit garçon. Il a également été condamné à 5 ans de suivi socio judiciaire.

Audrey, la compagne de Kevin, a été condamnée à 4 ans de réclusion, dont deux avec sursis probatoire pour non assistance à personne en danger. Présente lors des actes de torture et de barbarie, on lui a reproché de ne pas avoir dénoncé ces violences et de ne pas avoir aidé le petit garçon.

Christine, la mère de Yanis, a été condamnée à 4 ans de réclusion sans mandat de dépôt. Elle a été condamnée pour des violences commises sur Yanis et son frère avant les faits. Elle a également été jugée pour s'être soustraite à ses obligations légales en confiant son fils à Sébastien et pour ne pas avoir dénoncé le calvaire de Yanis. Elle a été condamnée à 5 ans de suivi socio-judiciaire. La justice a retiré à la mère de Yanis son autorité parentale sur ses deux garçons.

Christine et Audrey ne retourneront pas en prison. Les deux femmes ont purgé une partie de leur peine en détention provisoire, et bénéficient d'un aménagement de peine.