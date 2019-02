Procès des tortionnaires de Verdun : des peines de 7 à 18 ans de réclusion prononcées

Dans le procès pour viols et actes de torture et de barbarie la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy a rendu son verdict. Les accusés écopent de 7 à 18 ans de prison. C'est moins que les réquisitions du ministère public.

Nancy, France

Des peines de 7 à 18 ans de prison ont été prononcées vendredi soir à l'encontre des tortionnaires qui ont séquestré, battu et violé une jeune fille de 20 ans à Verdun en 2015. Jugés depuis trois semaines devant la cour d'Assises de Meurthe et Moselle, Ils ont été reconnus coupables d'actes de tortures et barbaries.

Les deux principaux accusés, Laetitia Dupont et Manuel Pasquereau ont été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle assortis d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de deux ans, une troisième accusée, Caroline Denisart a écope, elle, de 15 ans. Deux garçons, Dylan Bouflioune et Raphaël Gentilhomme qui avaient activement participé aux viols devront purger, eux 10 ans de prison, et la dernière accusée, Mylène Santos a elle été condamné à 7 ans de prison pour avoir participé aux violences.

Un verdict d'humanité, Etienne Mangeot, avocat de la défense

Ces peines sont moins élevées que celles requises par l'avocat général la veille (jeudi). Il réclamait 30 ans de réclusion à l'encontre des principaux accusés et notamment à l'encontre de Laetitia Dupont, , présentée comme la tête pensante du groupe. Elle écope finalement de 18 ans de réclusion. Son avocat, Etienne Mangeot, parle d'un verdict mesuré "je pense que c'est un verdict d'humanité, les jurés se sont défiés d'une justice de vengeance".

Cassandra, la victime, veut tourner la page © Radio France - Mohand Chibani

Ecrire un livre sur mon histoire, Cassandra, la victime

La victime, Cassandra a assisté jusqu'au bout au procès de ses tortionnaires. Ce vendredi encore, elle était présente à l'énoncé du verdict.

Elle ne s'en cache pas, elle aurait préféré des peines plus lourdes mais elle se dit malgré tout satisfaite des condamnations prononcées "je suis soulagée de les voir condamnés, j'attend ça depuis trois ans. Maintenant que c'est fini, je vais passer à autre chose, je veux m'installer avec mon compagnon, pourquoi pas écrire un livre sur mon histoire".

Les accusés et le parquet ont dix jours pour faire appel du verdict.

Un procès long et difficile pour la victime

Le procès avait mis en lumière, les actes particulièrement abjects subis par la jeune femme. Elle avait été battue puis violée. Ses tortionnaires avaient aussi introduits divers objets dans ses parties génitales.

L'audience avait aussi montré le parcours chaotique et violent des accusés. La plupart avec des parcours scolaires en dent de scie et des carences affectives.