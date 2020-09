Procès des trois décrocheurs d'Ancenis : entre 500 et 800 euros d'amende requis

Ils sont poursuivis pour vol en réunion et refus de prélèvement ADN. Laurine 22 ans, sa mère Véronique 50 ans et Gaëtan 46 ans comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Nantes. Le 16 mars 2019, ils ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron à la mairie d'Ancenis (44). Une façon pour eux de dénoncer l'inaction présidentielle face au réchauffement climatique. Le délibéré sera rendu le 17 septembre à 14h.

Véronique est enseignante dans un collège à Ligné (près d'Ancenis), cette militante pour le climat explique avoir mené cette action en toute connaissance de cause. :

C'est dans le protocole, on savait avant de faire l'action qu'on risquait cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais le but ce n'est pas d'être martyr du climat, c'est pour faire réagir l'humain en face de nous