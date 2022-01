Procès devant la cour d’assises de Bordeaux : "J'avais l’impression d’être Jacqueline Sauvage"

Au deuxième jour du procès pour tentative de meurtre et viol sur ex-compagne, l’audition de la partie civile durant trois heures ce mardi 18 janvier a permis aux jurés de la cour d’assises de Bordeaux d’éclairer d’un nouveau jour le "déchainement de violences" de la nuit du 11 octobre 2018 à Lormont et les événements qui ont précédé le drame.

"Il me disait « tu couches avec plein de mecs, tu es une salope »"

Il est environ 5 heures du matin cette nuit-là, "j’entends des coups à la porte", raconte la victime. Son ex-compagnon, qui ne supporte pas la séparation, défonce la porte d’entrée et, fortement alcoolisé (2g/l de sang plusieurs heures après les faits), il déboule dans la chambre à coucher. "Il m’étrangle, je me débats, il me sert le cou avec ses mains. Asphyxiée, noyée, j’ai vu ma mort. La porte s’ouvre, ce sont mes enfants. Il leur dit « votre mère va crever ». J’entends cette phrase de mes enfants « papa tu vas tuer maman »".

"Je suis son objet"

Debout à la barre de la cour d’assises, la victime affirme avoir subi un viol durant cette nuit. Alors que "les enfants sont toujours là", "il déchire mon short, et me met des doigts dans le vagin".

Avec l’aide de son fils ainé, la jeune femme parvient à s’enfuir mais elle est rattrapée, tirée par les cheveux, traînée sur du gravier. "Ma tête a claqué contre le carrelage", se souvient la mère de famille, qui reçoit plusieurs plusieurs coups de poing et de pied. "Des touffes de cheveux ont été retrouvées par terre", indique l'enquêteur de police intervenue sur place.

Antécédents de harcèlement : 1.088 appels téléphoniques en 4 mois

Durant cette deuxième journée d'audience, la cour d'assises de Bordeaux a également disséqué "la relation toxique" qu’a entretenue pendant quinze années la victime avec l’accusé depuis leur première rencontre en 2003 en Nouvelle-Calédonie. "Il était déjà alcoolisé, il posait les mêmes questions, faisait des crises de jalousie et des scènes de violence". "A chaque fois, il disait qu’il ne recommencerait pas". De retour en métropole, le couple s’installe à Floirac, près de Bordeaux.

Elle infirmière libérale, lui animateur sportif, ils ont alors deux enfants. Elle se souvient d’un quotidien tantôt "positif", d’un homme "affectueux, bienveillant" mais qui se transforme en compagnon violent sitôt qu’il boit de l’alcool. "Une alcoolisation massive". "De retour de soirée, il urinait parfois sur la couette du lit en pensant qu’il était aux toilettes." Une première main-courante est déposée en 2009 après de nouvelles violences conjugales lors de vacances en Vendée.

Les violences sexuelles, sur fond d’alcoolisation, auraient été régulières durant leurs quinze années de vie commune. La jeune femme parle d’actes sexuels non-souhaités. "Des viols ?" demande le président de la cour d’assises. "Oui, j’étais son objet, j’acceptais malgré moi".

La victime demande une thérapie et un sevrage à son compagnon. "Je me considérais comme une femme battue, violentée". Las, le 31 décembre 2017, après une soirée arrosée de la Saint-Sylvestre marquée par une nouvelle crise de jalousie et une bousculade, elle annonce qu’elle souhaite se séparer.

"J’avais l’impression d’être Jacqueline Sauvage"

La séparation est très mal vécue par le père des enfants. Il passe 1.088 appels à son ancienne compagne entre janvier et avril. Une plainte est déposée au printemps pour harcèlement téléphonique avant une autre pour violation de l’ordonnance de protection. Les proches et l’avocate de la victime regrettent qu’en dépit de ces signes inquiétants et des plaintes déposées, l’homme n’ait jamais été auditionné par les forces de l’ordre avant le 11 octobre 2018 et ce "déchainement de violences" qui lui vaut d’être jugé pour tentative de meurtre et viol sur conjoint.

Au dernier jour du procès ce mercredi, la cour d'assises de Bordeaux entendra les plaidoiries de la partie civile, le réquisitoire et les plaidoiries de la défense. L'accusé encourt jusqu'à trente ans de réclusion.