Procès du 13 novembre 2015 : "Il fallait que la justice soit sévère", défend l'avocat Gérard Chemla

Après dix mois de procès et 148 jours d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict, ce mercredi soir, dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015. Les 20 accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible. Invité, ce jeudi matin, sur France Bleu Champagne-Ardenne, le Rémois Gérard Chemla, avocat de 144 familles de victimes, est revenu sur ce jugement.

France Bleu Champagne-Ardenne : le principal accusé, Salah Abdeslam, écope de la peine la plus lourde du code pénal français : la perpétuité incompressible. C'est une peine à la hauteur de vos attentes ?

Gérard Chemla : Il y a deux façons de voir cette peine. Soit on la voit du côté de Salah Abdeslam, et on se pose la question de ce qu'il va se passer dans la vie de ce condamné qui est un jeune homme. Soit on la voit de cette façon : la peine de mort a été supprimée par Robert Badinter et, en échange, il avait été promis des peines qui seraient des peines de perpétuité réelle pour les crimes les plus graves. Nous sommes en face du crime le plus grave que notre pays ait pu connaître. Et donc, il était naturelle que tous ceux qui avaient participé de façon directe - ceux qui étaient dans le commando - soient concernés par la peine la plus grave possible. À partir de là, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je ne me suis pas apitoyé sur lui. Et je pense qu'il fallait que la justice soit sévère, avec un verdict clair. Maintenant, ce procès, ce n'est pas simplement Salah Abdeslam.

Il y a 19 autres accusés, vous avez raison. Comment est-ce que vos clients, victimes, ou proches de victimes, ont réagi à l'énoncé du verdict ?

Gérard Chemla : Je pense qu'il y a eu un grand soulagement. D'abord, parce que l'heure du verdict était enfin arrivé. Et puis parce qu'il y a eu et il y a la teneur du verdict. Un verdict à la fois sévère et bienveillant pour les plus petits accusés avec lesquels des liens se sont mis en place, même si les accusés ont tous été reconnus coupables. Sauf un pour lequel la cour n'a pas retenu qu'il était au courant d'avoir fourni de fausses cartes d'identité à des terroristes. Mais je pense que c'est un bon jugement.

Ces décisions interviennent après 10 mois et 148 jours d'un procès médiatique. Comment vos clients, les victimes ou leurs proches, vont gérer l'après-procès ?

Gérard Chemla : La première des choses, c'est que tous ceux qui ont suivi ce procès vont se retrouver tout d'un coup orphelins de ce procès. Tous les jours, pendant une année scolaire complète, ils se sont levés, ils se sont couchés, ils ont vécu au rythme de l'audience. Et donc, ils risquent de se retrouver en état d'apesanteur. Il va falloir faire son deuil du procès. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire un travail de pédagogie et de mémoire. Pédagogie pour les Français. Il faut qu'on comprenne à quel point il était important de répondre à la barbarie par la justice, par l'état de droit. Et donc, il faut expliquer en quoi ce procès était essentiel. Et puis, je le disais, il va falloir aussi travailler la mémoire. On a parlé de procès historique. Ce n'est pas le procès qui est historique, c'est l'attentat. C'est le fait qu'on puisse être frappé en France, au cœur de notre pays, d'une façon aussi brutale et aussi violente. L'histoire n'est pas terminé. C'est un élément de l'Histoire. Il faut s'en souvenir, il faut comprendre les causes et il faut travailler dessus.