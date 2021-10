Procès du 13 novembre: "Tous les jours je baigne dedans", le témoignage de la mère d'une victime des attentats

C'est une nouvelle épreuve pour Elisabeth Boissinot. Le 13 novembre 2015, sa fille Chloé décide d'aller boire un verre avec des amis sur la terrasse du Carillon, dans le 10ème arrondissement de Paris. Ce soir là, elle est tuée par une rafale de Kalachnikov par les membres du commando terroriste des attentats du 13 novembre. Six ans après, le procès des attentats est une nouvelle étape à franchir pour Elisabeth Boissinot. Elle fait partie des 1500 parties civiles à vouloir témoigner. Ces témoignages doivent durer au moins jusqu'au mois de mai, une attente interminable pour cette mère, qui ne sait pas quand elle va être appelée. Elle témoigne.

On imagine que la période actuelle ne doit pas être facile pour vous. Comment appréhendez-vous les semaines à venir?

Elisabeth Boissinot : J'essaye de me préparer, mais en fait, je ne peux pas y arriver parce que je n'ai pas de date à laquelle je vais monter à Paris, assister au procès, parler à Salah Abdeslam. Je n'ai pas de date. Tous les jours, je me dis que c'est demain ou après-demain. Ça c'est un petit peu difficile. Tous les jours, je pense à ce que je vais dire au procès, je pense à comment je vais être pour parler ect... Si j'avais une date, j'arriverais plus à oublier un petit peu. Mais là, c'est dans ma tête du matin au soir.

Vous vous faites le film du jour où vous allez devoir témoigner à la barre ?

C'est ça un petit peu. Et puis, j'ai écrit un peu ce que je vais dire au président. J'ai fait un petit mot pour Salah Abdeslam pour lui dire qui était Chloé, mais tous les jours, je change ce papier parce que je me dis : "Non, c'est pas assez percutant, non c'est trop." Donc finalement, je baigne dans cette attente. C'est comme si j'avais un devoir à rendre et que je ne savais pas à quel moment il fallait que je le rende.

Est-ce que vous attendez concrètement quelque chose de ce procès et des accusés?

Je n'espère rien. Je me dis dans mes rêves, quand je m'endors le soir, je vais lui parler de Chloé. Je lui ai préparé un petit texte qui explique qui était Chloé. Chloé aurait dit "Maman, arrête, pardonne, c'est fini." Je vais lui dire que Chloé lui pardonne peut-être, mais moi je ne lui pardonnerai jamais. Mais ça ne va rien changer. Ce que j'aimerais, dans mes rêves les plus fous, c'est qu'il s'excuse. Mais je sais qu'il ne le fera jamais.

Est-ce que ce procès, ce n'est pas aussi un moyen pour vous de montrer qui était votre fille, de dire qui elle était ?

Oui ! C'est pourquoi j'ai fait un petit mot à Salah Abdeslam où toutes mes phrases commencent par Chloé et je lui explique ma fille. Ce n'est pas parce qu'elle est morte qu'elle était la mieux, la plus jolie, ou la plus intelligente, pas du tout. Mais c'est pour lui montrer que Chloé, ce soir là, elle prenait un verre avec des amis. Il y avait son ami français catholique, elle aussi était catholique. Il y avait aussi un arabe et un juif à sa table. Chloé, elle n'a jamais vu de différences. J'ai accueilli un jeune migrant du Congo et Chloé l'avait accompagné à l'ambassade chercher un visa. Pour Chloé, on était tous tous égaux, tous pareils. Je veux lui montrer que si Salah Abdeslam, dans la rue, avait eu besoin d'aide, elle aurait répondu. Voilà, je vais lui montrer à quel point c'est une petite jeune fille tout à fait normale et sympa. Et je voudrais qu'il ait un petit peu de remords.

Le procès ravive la douleur pour l'instant. C'est difficile de voir le bout du tunnel ?

Pour l'instant, je me dis juste que le mois de mai, c'est une éternité. J'ai les anniversaires des petits. J'ai plein de choses. Mais tous les jours, tous les jours, je baigne dedans, quoi.

Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accepter de témoigner devant le président, mais aussi face aux responsables présumés de la mort de votre fille?

Depuis le départ, quand on a su que c'était Salah Abdeslam qui avait organisé, qui avait tiré, j'ai voulu le rencontrer pour voir qui avait tué ma fille et qui était apparue en face d'elle. Elle avait un petit manteau jaune. Je pense qu'il l'a vu et et depuis le début, j'ai voulu le voir, mais ce n'était pas possible. Et là, je me dis que c'est la seule fois où je vais pouvoir le voir et lui parler. Après, j'irai pas le voir en prison. Je ne le reverrai plus jamais, mais je me dois de faire ça. Ce sera une fin, une fin à tout ce tout ce massacre.

On a souvent tendance à dire qu'avec le temps, le deuil est plus facile. Est ce que vous, c'est votre cas?

Non. Quand les gens me disent "Tu vas voir avec le temps qui passe on oublie, c'est moins difficile." C'est faux ! Le temps passe mais l'amour de votre fille est toujours là. C'est sûr que c'est moins douloureux, c'est à dire que vous ne pleurez pas tout le temps, mais il suffit que vous entendiez une chanson, il suffit que vous vous mettiez à danser lors d'une soirée etc... Moi, je ne peux plus rien faire, je peux plus chantonner dans la voiture, je ne peux plus danser. Quand il y a un peu de musique, je ne peux plus... Et ça, je pense que c'est à vie. Ce qui me fait mal, c'est quand j'entends les gens me dire "Ça fait six mois que je n'ai pas vu mon fils." Je me dis moi, ça fait six ans que je n'ai pas vu Chloé"