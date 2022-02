Procès du 13 novembre 2015 : Salah Abdeslam interrogé sur les préparatifs des attentats ce mercredi

Un temps fort ce mercredi et ce jeudi au procès des attentats du 13 Novembre 2015 devant la cour d’assises spéciales de Paris : le principal accusé et seul membre des commandos terroristes encore en vie va devoir s'expliquer notamment sur les préparatifs de ces attentats qui ont fait 130 morts.

Va-t-il s'expliquer ? Resté quasi mutique pendant les cinq ans d'enquête, le principal accusé au procès des attentats du 13-Novembre, Salah Abdeslam, est interrogé ce mercredi, à partir de la mi-journée, sur le fond du dossier, pour la première fois depuis l'ouverture du procès début septembre. Pour ce premier interrogatoire, prévu sur deux jours, le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis ne sera questionné que sur la période antérieure à septembre 2015. Les principales énigmes en suspens le concernant devront donc attendre les prochains interrogatoires : quelle était sa mission exacte ? Et a-t-il renoncé à actionner sa ceinture d'explosifs ?

La cour d'assises spéciale de Paris va pour l'heure s'intéresser au basculement dans la radicalité du Français de 32 ans, lui qui avait la réputation d'un "fêtard", adepte des casinos et des boîtes de nuit. Salah Abdeslam devrait aussi être interrogé sur le séjour en Syrie de son frère Brahim - futur tueur des terrasses parisiennes - début 2015, et sur son ami Abdelhamid Abaaoud, qui deviendra le coordinateur des attentats parisiens.

Depuis mi-février et le début des interrogatoires des 14 accusés présents devant la cour, deux d'entre eux ont déjà exercé leur droit au silence. Salah Abdeslam était lui resté silencieux pendant l'enquête, de manière quasi constante. Mais depuis le début du procès, il a déjà largement fait connaître sa position : le premier jour, en se présentant comme un "soldat" de l'Etat islamique, puis plus tard, en déclarant que "le 13-Novembre était inévitable", à cause des interventions françaises en Syrie.

Début novembre, pendant son interrogatoire dit "de personnalité", il avait accepté de répondre à la plupart de questions, et décrit sa vie "simple" d'avant - sans pour autant s'épancher. Les auditions de trois proches de Salah Abdeslam - sa mère, sa soeur et son ex-fiancée - sont aussi prévues ce mercredi . Mais leur venue, à la barre ou en visioconférence, reste incertaine.