Procès du 13-Novembre : "Chaque souffrance est aussi un peu la vôtre", raconte l'avocat grenoblois Hervé Gerbi

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 est entré dans une nouvelle phase, ce lundi 23 mai : place aux plaidoiries des avocats des victimes et de leurs proches (2.400 parties civiles au total). Mais tous ne prendront pas la parole. Les 330 avocats ont dû se regrouper pour plaider. Et un avocat grenoblois a pris la parole, maître Hervé Gerbi. Il défend un couple de Grenoblois qui dinait à La Belle Equipe ce 13 novembre 2015 et qui a vu une amie mourir sous leurs yeux.

France Bleu Isère : Vous avez plaidé hier. Quel a été le sens de votre plaidoirie ?

Maître Hervé Gerbi : Dans ce procès, nous étions 350 avocats de victimes donc hors de question que chacun fasse sa petite mélodie pendant le procès, y compris dans ce temps des plaidoiries. On a donc décidé de se coordonner avec 90 interventions thématiques sur cinq jours. Personnellement, j'ai pris la responsabilité de plaider en partant des accusés, qui ont opposé aux victimes leur droit au silence. Ils ont été trois à faire face aux victimes dans le silence, alors que celles-ci se sont complètement dénudées devant la cour. Ils ont opposé un silence glacial. Et pourtant, c'était trois des accusés qui avaient un rôle tout à fait particulier : deux dans des commandos venus de Syrie, des combattants de l'Etat Islamique et pas des moindres. On pense qu'ils étaient probablement assez élevés dans la hiérarchie. Et puis un des opérationnels clés de ce dossier. Donc je suis intervenu pour retracer le parcours de ces accusés.

Dans ce cadre-là, un peu contraint par cette exigence collective, j'ai tout de même inscrit la voix de mes clients qui sont à la fois les témoins terribles de ce décès, mais en même temps des victimes psychologiques, puisque ce procès a rappelé que toutes ces souffrances psychologiques sont très fortes.

On le rappelle, c'est une cour d'assises spéciale à Paris, avec 2400 parties civiles, près de 400 avocats. J'imagine que ce n'était pas une plaidoirie comme les autres pour vous ?

Oui, effectivement, l'ego n'a pas sa place dans ce procès. Chaque victime est un peu votre client, chaque souffrance est aussi un peu la vôtre. C'est ce qui a sans doute été le plus difficile pendant ces huit mois écoulés. Et à la barre, on n'est pas simplement un technicien. On n'est pas là pour rappeler des faits, pour rappeler des qualifications. Nous donnons à la cour un peu de cette souffrance que nous avons reçu par toutes ces personnes qui sont venues le dire à la barre. Et c'est effectivement très fort.

Est-ce que, dans ces moments-là, on a le sentiment de participer à faire l'histoire ? On rappelle que le procès est filmé, pour l'histoire...

Nous savons depuis le début qu'il restera une trace de tout ce qui s'est passé, et la recherche d'une compréhension de ces mécanismes qui ont conduit effectivement au terrorisme islamiste. Donc, on a cette conscience-là, mais encore une fois, je crois que nous avons surtout la responsabilité de ne pas effacer par nos propos les paroles très fortes des victimes.

Le procès est filmé, avez-vous le sentiment que cela joue sur la façon dont on plaide, dont vous avez plaidé hier ?

Non, je ne crois pas. Pendant tout le temps de ce procès, on a fini par ne plus voir les caméras dans la salle d'audience, à ne plus y prêter attention. Nous plaidons en responsabilité et nous plaidons pour apporter quelque chose à ce procès et non pas pour apporter à soi-même.

Vous avez dit récemment "On ne peut pas sortir de ce procès comme on y est entré". Ça veut dire quoi ? Quel impact ce procès va-t-il avoir sur vous ?

Je crois d'abord que nous avons tous été les réceptacles de souffrances très dures. Ça nous a tous marqué. Nous avons eu aussi beaucoup de témoignages forts sur cette époque que nous avons vécue. Et sur le plan historique, nous avons appris. Et malheureusement, nous avons aussi peut être la certitude que nous risquons de revivre ce type d'événement.

Quelles vont être les prochaines étapes de ce procès ?

Vont arriver bientôt les réquisitions des avocats généraux, sur trois jours, puis celles des avocats de la défense pendant une quinzaine de jours, avant le délibéré, le verdict, qui sera prononcé à la fin du mois de juin.

Vos clients y assisteront-ils ? Est-ce qu'ils ont tourné la page ou attendent-ils justement cette fin d'audience ?

Non, je crois que pour eux, tout s'est joué quand ils sont venus déposer à la barre de la cour d'assises, ils ont pu retrouver le lien qui leur avait manqué avec cette soirée du 13 mars, avec les enfants de cette amie qui est décédée devant eux, avec aussi le mari de cette amie. Ils ont reconstruit quelque chose au moment où ils sont allés déposer à la barre. Ça a été très fort puisque leur témoignage a permis de faire en sorte que ce mari défunt, ses enfants orphelins, puissent venir eux-mêmes déposer ce qu'ils n'envisageaient pas de faire. Et donc, on a vu quelque chose de très fort. C'est effectivement deux familles séparées par la mort qui, ce soir-là, ont retrouvé le chemin de la conversation qu'ils auraient dû avoir ce 13 novembre. Et ça leur a suffit.