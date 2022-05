Attentats du 13-Novembre : début des plaidoiries des parties civiles pour la dernière ligne droite du procès

Dans le procès hors-norme des attentats du 13-Novembre 2015, ce lundi 23 mai marque un tournant et signe le début de la dernière ligne droite. Les avocats des parties civiles débutent ce jour leur plaidoiries afin de défendre les rescapés ou les proches des victimes. Prévues pour durer au moins jusqu'au 7 juin, les plaidoiries ne se font pas client par client mais sont organisées par thèmes, pour la "communauté" des parties civiles.

Près de 2.400 parties civiles

Les avocats qui ont débuté leur plaidoirie lundi représentent environ deux tiers des près de 2.400 parties civiles au procès. "Comment en quelques minutes, vous dire l'infinie diversité des victimes et le lien qui les rassemble ? C'est infaisable. Nous allons donc vous présenter autre chose, une autre forme de plaidoirie, inédite, à laquelle ont participé une centaine d'avocats", a déclaré Me Frédérique Giffard face à la cour d'assises spéciale de Paris, dans un propos introductif.

Pendant cinq jours, les avocats doivent se succéder à la barre pour traiter de sujets transversaux comme "le détournement de la religion" ou "la musique comme instrument de la terreur" (lundi), "le Bataclan", "le Stade de France" et "les terrasses" (mardi) ou encore "le stress post-traumatique", "les addictions", "la culpabilité du survivant" (mercredi).

Ce type de plaidoire, inédit, a été décidé avec une volonté de "coordination" et vise à ne pas créer "d'inégalité des armes" face aux 11 accusés dans le box. Plus d'une centaine d'avocats ont donc renoncé volontairement à plaider pour s'en remettre à leurs confrères. "Monsieur le président, au début de cette audience, vous avez attiré notre attention à tous sur la nécessité, bien que ce procès soit sans précédent, de rester dans la norme. Il y avait un point qui était important : c'était le respect des droits de la défense," a annoncé Me Giffard au début de sa prise de parole.

Chaque jour, la mémoire des victimes évoquée

Chaque jour avant le début des plaidoiries, des avocats prendront brièvement la parole pour évoquer la mémoire des victimes. Ce lundi, les histoires de Christopher, Thibault, Charlotte et Emilie, Fabrice, Stéphane, Mathieu, Estelle et Marion. Certains avocats ont néanmoins préféré ne pas s'associer à leurs confrères, ni renoncer à la parole. Ils s'exprimeront donc à titre individuel à partir du 1er juin.

Les réquisitions des avocats généraux du Parquet national antiterroriste (Pnat) sont prévues du 8 au 10 juin avant que la parole ne soit laissée à la défense à partir du 13 juin. La cour pourrait commencer son délibéré le 27 juin, après "le dernier mot" des accusés, pour un verdict attendu le 29 juin.

Vingt accusés, dont six jugés par défaut, comparaissent devant la cour d'assises spéciale depuis le 8 septembre pour leur implication dans les attaques ayant fait 130 morts et des centaines de blessés le 13 novembre 2015. Douze encourent la perpétuité, parmi lesquels le seul membre en vie des commandos, Salah Abdeslam.