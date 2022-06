C'est la fin de dix longs mois d'un procès hors norme. Verdict mercredi prochain au procès des attentats du 13 novembre. Les Toulousains Jean-Bernard et Claudine Arruebo y assisteront. Leur fille Anne-Laure a été tuée sur la terrasse de la Belle Equipe.

Procès du 13 novembre : Jean-Bernard Arruebo et son épouse attendent que justice soit faite

C'est la fin de 10 longs mois d'un procès hors norme. Verdict mercredi prochain au procès des attentats du 13 novembre. La famille d'Anne-Laure Arruebo sera présente. Cette jeune femme de 36 ans tuée à la terrasse de la Belle Equipe était originaire de Quint-Fonsegrives. Inlassablement tous les15 jours depuis le mois de septembre 2021 ses parents sont montés à Paris pour assister au procès. Ils attendent que justice soit faite.

"Des illusions et de la frustration"

La mère d'Anne-Laure, Claudine Arruebo a gardé le silence pendant toute la durée du procès. Elle n'a donné aucune interview. A l'approche du verdict elle a trouvé la force de s'exprimer au procès de France Bleu Occitanie. Elle dit combien elle regrette l'absence d'explications de Salah Abdeslam, elle qualifie l'attitude des accusés "d'infect" :

J'attendais plus d'eux. Je me suis fait beaucoup d'illusions. Ils ne nous ont pas donné les réponses que nous attendions. Qui a fait quoi ? Qu'a fait Salah Abdeslam dans le 18eme ? Il n'a jamais répondu. Nous sommes frustrés"

Les avocats généraux ont requis la perpétuité à l'encontre de Salah Abdeslam, assortie d'une période de sûreté "incompressible". L'accusation a formulé vis-à-vis des dix-neuf autres accusés des peines allant de cinq ans de prison à la perpétuité.

"Ni haine, ni colère, de la tristesse"

Jean-Bernard Arruebo, le père d'Anne-Laure explique ne rien ressentir d'autre que de la tristesse et se refuse toujours à prononcer le nom de Salah Abdeslam. "Je ne ressens ni haine, ni colère, c'est la tristesse qui domine. Je maintiens ce que j'ai dit à la barre de la cour d'assises. Pour moi ces individus n'ont plus de nom et ne méritent pas qu'on les appelle par leur nom."