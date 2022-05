Procès des attentats du 13-Novembre : la plaidoirie d'une avocate bordelaise de victimes du Bataclan

Bouleversée par le récit "des rafales de kalachnikov, les cris et les suppliques", l'avocate girondine Marie Mescam, qui représente plusieurs victimes du Bataclan, débute ce mercredi sa plaidoirie au procès des attentats du 13-Novembre.

Au procès des attentats du 13-Novembre 2015, Marie Mescam, avocate au barreau de Bordeaux, entame ce mercredi sa plaidoirie au nom de neuf parties civiles résidants en Nouvelle-Aquitaine. "Je représente notamment un petit garçon girondin qui a perdu son papa au Bataclan", l'une des 130 victimes des attaques.

"Une de mes clientes, Alice, redoute toujours de se prendre une balle dans la gorge"

Parmi les neuf victimes du Bataclan que Marie Mescal défend, "deux sont décédées et sept ont survécu mais souffrent toujours du syndrome de stress post-traumatique". Ces parties civiles ont un profil "varié", "à l'image du public des Eagles of Death Metal ce soir-là. Des cadres supérieurs, des étudiants, des parents bordelais, des jeunes gens du Pays Basque ou encore une habitante de Poitiers."

"C'est le sang, c'est les cris, c'est les balles"

Ces survivants du Bataclan ont témoigné de "leur rencontre avec la mort, de la rencontre avec l'horreur et la terreur". "Il a été donné à entendre la bande-son de l'attaque". Un huis-clos qui a duré deux heures jusqu'à l'assaut de la BRI. "Ce sont des cris, des suppliques, des hurlements, des bruits d'armes, des rafales de kalachnikov", détaille l'avocate bordelaise spécialisée dans les dommages corporels.

"On n'est pas fait pour vivre ça et on ne s'en remet pas"

Alice, l'une des clientes de Marie Mescam, a témoigné la semaine dernière devant la cour d'assises spéciale. Cette rescapée du 13-Novembre a décrit "le bruit des balles" tirées dans la salle du Bataclan. "C'est comme lors d'un orage. D'abord on voit l'éclair et ensuite on entend le tonnerre. Sept ans après, elle redoute toujours l'impact de la balle".

"On reste hantés par ces témoignages"

Pour l'avocate Me. Mescam, "le moment le plus marquant" du procès débuté en septembre 2021 a été le recueil de la parole des parties civiles. Cette séquence a duré de longs mois et tous les jours, 10 à 20 victimes venaient déposer à la barre pour dire ce qu'elles avaient vécu. "Pour elles, même sept ans après, c'est comme si tout s'était passé hier. Le syndrome post-traumatique, c'est le passé qui ne cesse d'être présent."

"Le bonheur a disparu"

"Pour la plupart de mes clients, leurs derniers moments de bonheur, c'est la troisième chanson du concert ce soir-là", confie Marie Mescam, elle-même "hantée" par les auditions des survivants et les pièces à conviction de l'enquête produites durant le procès. "Chacun d'entre nous se rappelle de ce qu'il faisait ce soir-là. On a tous été percutés par cette horreur".

La plus longue audience criminelle de l'histoire française

Avec plus de 1.700 parties civiles, 330 avocats et un dossier d'instruction d'un million de pages, "ce procès historique" est entré lundi 23 mai dans sa dernière phase avec les plaidoiries des parties civiles qui vont durer jusqu'au 7 juin.

Les réquisitions des avocats généraux se tiendront du 8 au 10 juin avant les plaidoiries de la défense à partir du 13 juin. La cour d'assises spéciale devrait commencer son délibéré le 27 juin. Les 14 accusés (présents), dont Salah Abdeslam, pourront ensuite prendre la parole. Le verdict est attendu le 29 juin.