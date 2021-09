Procès du 13 Novembre : les frères Clain font partie des accusés

Deux Toulousains seront jugés à partir du mercredi 8 septembre par la cour d'assises spécialement composée de Paris dans le cadre des attentats du 13 novembre 2015. Des attaques simultanées au Stade de France, sur des terrasses du 10e et du11e arrondissements de Paris, et au Bataclan avaient fait 130 morts et plus de 350 blessés.

Près de six ans après les faits, les magistrats ont décidé de renvoyer devant la justice 20 personnes. Six d'entre-elles ne seront pas présentes, comme les frères Clain.

La voix de Daesh

Le 14 novembre, quelques heures après les terribles attaques, Daesh revendique les attentats avec un message audio en français. Les voix dans ce message, ce sont celles de Fabien et Jean-Michel Clain. Le premier se réjouit de la mort des "idolâtres" du Bataclan, des "croisés". Le second, en fond, psalmodie un chant religieux.

Les deux hommes ne sont pas inconnus des services de renseignements. Au début des années 2000, la famille Clain, chrétienne, se convertit à l'islam et se radicalise sous l'influence d'un oncle. Elle s'installe à Toulouse, où elle se rapproche de l'"émir blanc", le surnom d'Olivier Corel, un Syrien naturalisé français et mentor de nombreux djihadistes, installé à Artigat, en Ariège. Fabien et Jean Michel fréquentent Mohammed Merah.

Fabien prend la tête d'un groupe d'une dizaine de jeunes. Il convint certains de partir au combat en Irak. Il sera condamné en 2009 à 5 ans de prison. Ressorti en 2012, il sort des radars des services et s'envole pour la Syrie rejoindre Jean-Michel fin 2014.

Que savaient-ils des attentats de Paris ?

Tous les deux auront des rôles importants dans l'organe de propagande de l'Etat islamique. Plus que des propagandistes, la justice française estime qu'ils étaient au courant des projets d'attaque avant leur exécution.

Visés par une frappe de drone en février 2019, les deux hommes seraient morts. L'Etat islamique a confirmé leurs décès en mars 2019, mais la justice n'ayant pas de preuve formelle, elle a décidé de les renvoyer devant la Cour d'assises spéciale.