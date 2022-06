Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam reconnu coupable de meurtres et association de malfaiteurs terroriste

C'est l'épilogue de près de 10 mois de procès, plus de six ans après les attentats du 13 novembre 2015. La cour d'assises spéciale juge les 20 accusés, dont Salah Abdeslam, coupables d'association de malfaiteurs terroriste et de meurtres. Les peines doivent suivre dans la soirée.