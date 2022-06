Procès du 13-Novembre : Sophie Dias, la fille d'une victime marnaise, attend un verdict "symbolique"

Ce mercredi marque la fin d'un procès historique. Après près de dix mois d'audience, celui des attentats du 13-Novembre s'est achevé lundi matin. La Cour d'Assises spéciale de Paris doit rendre son verdict ce mercredi soir. Parmi ces parties civiles, les enfants de Manuel Dias, la première victime de cette nuit, au Stade de France. Ce chauffeur d'autocar de 63 ans, originaire de Reims dans la Marne, avait conduit plusieurs supporters assister au match France-Allemagne. Il avait été happé par l'explosion d'un kamikaze sur l'esplanade du stade. Sophie Dias, sa fille répond aux question de France Bleu avant le verdict.

France Bleu Champagne-Ardenne : qu'attendez-vous de ce verdict ?

Sophie Dias : Je n'attends pas grand-chose pour tout vous dire, parce que les personnes qui ont commis l'attentat aux alentours du Stade de France, malheureusement, ne sont plus là pour être jugées. Du coup, pour moi, c'est vraiment très symbolique. C'est quelque chose qui restera gravé dans l'histoire. Et pour ça, c'est important.

Est-ce qu'on peut parler d'une forme de soulagement, pour vous, d'arriver au terme de ce procès ?

Oui, tout à fait. Ça a été vraiment très, très long. J'ai suivi l'audience de près, notamment au début. Ensuite, les premiers mois ont été assez difficiles pour moi et ma famille. Je me suis éloignée un petit peu et je suis revenue en fonction de l'actualité. Mais je voudrais quand même souligner la très belle organisation qui a été mise en place avec la possibilité de suivre à distance avec la webradio. C'était vraiment quelque chose qui restera dans l'histoire, qui a été pénible à plusieurs moments, mais qui a été, je pense, utile pour tous.

Voir les accusés et en particulier Salah Abdeslam, lors de votre témoignage, vous a-t-il apporté quelque chose dans votre travail de reconstruction ?

Non. Je n'ai pas eu d'explications supplémentaires, il n'y a pas eu de soulagement. J'ai surtout été agacée lorsque j'ai témoigné à la barre. J'ai été agacée de voir à quel point les accusés nous ignoraient. Ils avaient un comportement méprisant envers les familles des victimes. Ce moment-là a été très dur.

Lundi, Salah Abdeslam a pris la parole une dernière fois pour dire "je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur". Comment est-ce que vous comprenez ces derniers propos ?

Je n'y crois pas un instant. Je les ignore sincèrement parce que, pour avoir entendu et surtout vu les accusés lors de ce procès, ils avaient une attitude vraiment nonchalante et très méprisante face aux victimes. C'est vraiment le fait d'avoir été présente au procès qui m'a permis de comprendre à quel point c'était une organisation très méticuleuse, orchestrée de loin et avec énormément de préparation. Pour moi, c'est vraiment de l'ignorance. La meilleure réponse qu'on pourra leur donner.

Comment abordez-vous l'après procès ?

Je pense que ça va être très difficile. Nous avons vraiment été mis sous les projecteurs pendant toutes ces années et l'après est quelque chose qui me perturbe. Ça a été un attentat tellement important. Alors certes, nous préparons les commémorations du 13 novembre 2025 donc des dix ans avec l'association "13onze15" mais déjà aujourd'hui, on sent que les Français nous oublient un peu. Ils sont un peu passés à autre chose. Dans les prochaines années, ce sera ce travail de mémoire qui sera important et qu'il faudra poursuivre.

Malgré ce procès et ces 10 mois d'audience, vous trouvez que ce 13 novembre 2015 est déjà effacé des mémoires ?

Petit à petit, oui, bien sûr. Il y a eu d'autres attentats depuis. Il faut éventuellement évoquer le Bataclan pour qu'on s'en souvienne précisément. Mais le Stade de France, encore aujourd'hui, certaines personnes ne se souviennent pas qu'il y a eu un mort. C'est aussi ça mon combat : laisser cette trace pour dire qu'au Stade de France il y a bien eu un mort. C'était mon papa.