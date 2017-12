Dolomieu, France

A l'ouverture de cette première journée d'audience, l'accusé Mukael Erdem, 22 ans, a tenu à "présenter ses excuses à ceux qu'il a offensés". Il y a bien évidemment les parents d'Hugo Villerez, 33 ans, le client du tabac-presse qui a voulu le raisonner. Mais aussi la buraliste braquée pour un butin de 140 euros et 3 cartouches de cigarettes. Des excuses, il en présente aussi aux proches de son complice, un garçon qui s'est suicidé en prison, 2 semaines après les faits.

Un garçon qui ado vit mal la rupture de ses parents

Portant un sweat de couleur claire avec le draperau anglais dans le dos, l'accusé, aux traits juvéniles, réaffirme comme il l'a toujours dit dans ce dossier qu'il est "le seul responsable et qu'il va assumer". Le seul point sur lequel il compte garder le silence, c'est l'origine de l'arme qui a servi au crime : un fusil de chasse déclaré volé quelques semaines plus tôt. Il dit avoir fumé du cannabis et bu 8 bières le jour du drame.

Au cours de cette première journée d'audience, le parcours, l'enfance et la jeunesse de l'accusé ont été évoqués. Un enfant "sage", "obéissant" selon sa maman qui précise qu'il est "influençable". C'est à la séparation de ses parents, alors qu'il a 14 ans que Mukael Erdem commence "à prendre un chemin différent" selon ses mots. Il y aura des condamnations pour des faits de vol et de violences notamment alors qu'il est mineur. Celui qui se dit "passionné" par les armes, se réfugie alors dans l'alcool et le cannabis. Son père se sent responsable de la situation mais ne garçon ne veut pas faire porter la responsabilité sur ses parents. Toujours selon ses proches, celui qui a conçu un enfant alors qu'il était en détention, a beaucoup mûri, a pris conscience de la gravité de son geste. Un portrait et des explications difficiles à entendre pour les parents d'Hugo tout comme la buraliste.

Fin de journée, le directeur d'enquête parle d'"une victime clairement visée"

Cette première journée de procès s'est terminée par l'audition du directeur d'enquête pour qui l'accusé a "tiré délibérement" sur la victime. Des mots qui ont beaucoup d'importance pour la famille d'Hugo, qui n'a jamais cru au moment de panique, invoqué par l'accusé. C'est à hauteur d'homme qu'il a tiré. Hugo a reçu une balle dans le thorax. Cependant pour l'avocat de l'accusé, même si Hugo a été pris pour cible, à ce moment-là, tout va très vite. Hugo, le client du tabac-presse poursuit le duo et son client est déstabilisé par cette réaction. Pour Me Chateau, son client, Mukael Erdem, tire une fois, littéralement pris de panique.

Ce mercredi, place notamment aux témoignages des clients, présents comme la victime, dans le tabac-presse. La famille de la victime doit également être entendue. Le verdict est attendu vendredi.