Procès du Bugaled Breizh : les avocats des familles veulent réunir un faisceau d'indices

Des secouristes de la Royal Navy ont témoigné jeudi sur la présence d'un sous-marin de surface pendant les opérations de sauvetage. Ce fait ne prouve rien, mais l'ancien capitaine d'hélicoptère a expliqué à la barre que, dans un premier temps, son commandant n'avait pas jugé nécessaire de le mentionner. Et ça, c'est un petit caillou de plus pour les avocats des parties civiles qui veulent réunir un faisceau d'indices, pour amener la justice à s'interroger sur un éventuel mensonge d'État.

La veille, Serge Cosse, le patron de l'Eridan, l'autre chalutier de Loctudy dans le sud Finistère, qui était sur zone, a rappelé à la barre qu'il avait aperçu un canot de sauvetage qui n'appartenait pas au Bugaled. Et les différentes audiences ont montré un dysfonctionnement des enregistrements, qu'il s'agisse de ceux de la marine britannique ou ici en Bretagne, les enregistrements du Cross Corsen, juste après le naufrage. Aucune de ces auditions n'est décisive.

Un appel à Jean-Yves Le Drian

Et c'est ce qui explique que l'un des avocats des familles, maitre Dominique Tricaud, a lancé vendredi un nouvel appel à Jean-Yves Le Drian : "Jean-Yves Le Drian n'était pas ministre de la Défense au moment des faits, mais en 2013, il avait affirmé à France 3 que les Britanniques n'avaient pas tout dit. Aujourd'hui, il faut qu'il parle." Au moment du naufrage, la France et la Grande-Bretagne étaient très liées. Aujourd'hui, après le Brexit et l'affaire des sous-marins australiens, les relations sont beaucoup plus tendues, de sorte que les avocats des familles espèrent lever d'éventuels secrets.

Des auditions intéressantes cette semaine

En ce début de semaine, des témoignages devraient être particulièrement intéressants à suivre : celui du commandant du sous-marin Le Turbulent ce mardi et ceux d'officiers de la marine néerlandaise ce lundi.